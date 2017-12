Luxus pro Český dům v Koreji. Sportovci se na něj budou dívat z oken

Z novinky už se stává tradice. I pro únorové zimní hry dostanou nejen čeští sportovci, ale i jejich nejbližší spolu s fanoušky v místě konání svůj dům - Český dům. Na olympiádách fungují již od roku 1992, veřejnosti se ale otevřely až v Londýně 2012. A hned to byl kolosální úspěch.

„Je to především kvůli sportovcům. Aby měli zázemí, mohli se setkávat s rodinou i příznivci. Snad jim to zpříjemní pobyt a třeba to bude nakonec znamenat tu setinku navíc, která pomůže k medaili,“ přeje si Kejval.



Co destinace, to jiný osud. V Londýně ve čtvrti Islington klikoval před Českým domem červený autobus od Davida Černého a návštěvnost překonala všechna očekávání: přišlo 80 tisíc lidí a podle agentury AP šlo o nejlepší projekt mezi národními olympijskými domy.

V Soči se kvůli extrémně vysokým cenám odsunul do městečka Adler. V Riu se zase vrátil model „hezká čtvrť a vysoká popularita“. V bohatém a bezpečném sousedství Barra de Tijuca navštívilo jeho útroby 40 tisíc lidí. A hlavně si jej oblíbili sportovci - vzhledem k počtu medailí se tu slavilo často.

Skifař Ondřej Synek slaví bronzovou olympijskou medaili v Českém domě v Riu.

„Doufáme, že to bude stejné jako v Riu. Tedy místo, kam sportovci chodili rádi jako domů,“ věří Blanka Konečná, manažerka Českého domu.

Pomoci má především lokalita. „Olympijská vesnice, jídelna, ulice - a pak Český dům,“ popisuje Kejval, že blíže to skutečně v pobřežním Gangneungu, tedy centru ledových sportů, ani nešlo.

Výpravu má navíc hecovat i LED obrazovka přímo na fasádě Českého domu. Jak totiž Kejval s úsměvem říká: „Ti se správně orientovanými okny na něj vidí přímo z pokoje.“

Jelikož se olympijské dění odehrává zhruba 300 kilometrů od metropole Soulu, bude v Českém domě po dohodě s ambasádou i provizorní konzulát. Samozřejmostí bude české pivo a česká jídla.

Ale témat je mnohem víc. „Sto let od založení republiky. Padesát let od první zlaté zimní olympijské medaile Jiřího Raška. A dvacet let od Nagana,“ vypočítává šéf ČOV Kejval. Navíc jsou tu oproti Brazílii i silnější obchodní vazby obou zemí, Korea je v Česku velkým investorem.

Kulisy se tedy rodí, kolik povedených večírků á la Rio nakonec uvidí? Zimní olympiáda v Jižní Koreji startuje 9. února.