Severní Korea mlčící - a hrozící. Aneb problémy před olympiádou nekončí

Už 30. listopadu vypršela oficiální uzávěrka přihlášek do soutěží krasobruslařů. A dvojice Rjom Te-ok a Kim Ču-sik, jediní kvalifikovaní sportovci z problematické země na severu poloostrova, mlčí. Až tak, že Mezinárodní bruslařská unie podle televize NBC Sports „neslyšela ze Severní Koreje ani slovo“.

Aneb problémy Pchjongčchangu 2018 zdaleka nekončí.

Na to, že se v únoru mají zimní hry konat ve velmi prosperující a na poměry současného světa velmi bezpečné zemi, padají na Jižní Koreu olympijské morové rány.

Třeba vykastrovaný hokejový turnaj poté, co NHL dala stopku všem svým hvězdám.

Nevysoký zájem o vstupenky.

Složité tance okolo Ruska.

A také rostoucí tenze vyvolaná dalšími raketovými testy režimu nejmladšího z dynastie Kimů.

Poté, co se v těchto dnech akutně (a snad definitivně) řeší Rusko, přejde největší pozornost právě na Severní Koreu.

Situace je přinejmenším napjatá. A záhadná - jako ona země.

I proto i Rjom Te-ok a Kim Ču-sik klidně na olympiádě startovat mohou. Šéf MOV Thomas Bach dál opakuje, že platí verze o divokých kartách pro Severokorejce. V nadsázce dle hesla, že přátele si máte držet u těla - a nepřátele ještě blíže. Nejkritičtější ze všech černočerných scénářů - tedy nějaký druh severokorejské agrese při olympiádě - by se při účasti tamních sportovců, byť malinké, patrně rozplynul.

Jak říká Sung Baikyou, člen výboru pro hry v Pchjongčchangu: „Pokud znáte jiné řešení než doufat, že se sever zúčastní, sem s ním. Těžko můžeme rakety chytat do sítí. Ale také je nutné zdůraznit, že tu není žádná válka. Na Pchjongčchang přece nepadají bomby. Stornovat vstupenky kvůli obavám ze Severní Koreje nedává smysl.“

Na minulé olympiádě v Soči 2014 výprava Severní Koreje chyběla. Letní olympiádu v Soulu 1988 bojkotovala. Tenze vyvolaná testem dosud nejnebezpečnější severokorejské rakety je reálná - ale na druhou stranu jsou obě země od konce války v roce 1953 stále ve stejném vztahu; nikoli v míru, jen v příměří.

I zástupci Českého olympijského výboru proto po návštěvách sportovišť opakovali, že v Jižní Koreji se s přítomností takového souseda prostě museli smířit, aby mohli dál vést své každodenní životy.

„A žádnými testy války nezačínají,“ dodal Koh Yu-hwan, který se jako akademik v Soulu věnuje právě režimu Severní Koreje. „I pokud by se v průběhu olympiády uskutečnily další testy, hry poběží dál. Nemyslím si, že by se tak stalo. A pokud ano, mohou spíš tlačit na to, aby testy provedli těsně před startem her.“

Tenhle geopolitický poker už se hraje s hodně vysokými sázkami, olympiáda je toho zřejmou obětí. Až příliš mnoho zkoušek už má za sebou - a to hry v Pchjongčchangu odstartují až 9. února...