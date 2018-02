Sebastian Samuelsson. Tohle jméno začali biatlonoví fandové po dojezdu stíhacího závodu v Pchjongčchangu (více o stíhačce čtěte zde) ťukat do internetových vyhledávačů.

Kdo že to skončil za znovunalezeným králem Martinem Fourcadem? Zase toho tolik o švédském mladíkovi nenašli. Samuelssonovo biatlonové Curriculum vitae je v seniorské kategorii poměrně chabé. A cokoliv jen ne ohromující.

V letošní sezoně Světového poháru mu patří aktuálně až padesátá příčka! Loni v konečné klasifikaci obsadil 43. příčku. Jeho nejlepší individuální výkon je 13. místo, které si vyjel v minulé sezoně ve sprintu v Novém Městě na Moravě.

Ale nenechte se zmást. Samuelsson neplní funkci věčného biatlonového komparzisty. Mezi elitou debutoval teprve předloni doma v Östersundu.

A poprvé svůj talent naplno předvedl na olympiádě v Jižní Koreji. „Věděl jsem, že jsem v neuvěřitelně dobrém stavu a pokud vše půjde dokonale, můžu mít medaili,“ vykládal stříbrný mladík. „Jenže ne vždy jde vše perfektně,“ pousmál se.

Nejdřív máma, potom se můžete ptát

V pondělí to však byl Švédův den. V nepřehlédnutelně žluté kombinéze vybíhal do stíhačky ze 14. místa po sprintu, ale brzy se propracoval do popředí. Na závěrečnou položku dojel za nedostižným Fourcadem ve skupince pronásledovatelů. Společně s Benediktem Dollem jako jediný vybílil terč a přestože protřelejší Němec odjel ze střelnice o pár sekund dřív, v cíli se ze stříbra radovala švédská senzace.

„Věděl jsem, že když ho na trati dojedu, ve finiši budu mít dobré šance. Dnes jsem měl doopravdy dobré lyže,“ pochvaloval si Samuelsson na mezinárodní tiskové konference.

Když oficiální část skončila a k nečekanému hrdinovi zamířili jeho krajané-žurnalisté, museli s pokládáním otázek chvíli počkat. Samuellsonovi podal telefon mluvčí švédského olympijského výboru, na opačné straně aparátu byla matka rodáka z Katrineholmu.

„Máma pro mě hodně znamená,“ omlouval biatlonový benjamínek úsměvnou momentku.

Co stojí za největším úspěchem jeho krátké kariéry? „Důležité bylo, že si mě (do A-týmu) před necelými třemi roky vybral Wolfgang Pichler,“ zmínil Samuelsson.

Opětovné angažování německého odborníka jako šéftrenéra reprezentace se Švédům vyplatilo. 63letý kouč už v minulosti dopomohl k olympijským medailím Anně Carin Oloffsonové nebo Björnu Ferrymu. Pod jeho velením dlouhé roky ženskému poli vládla Magdalena Forsbergová.

Nyní německo-švédské spojení opět zafungovalo. „Byl to prostě dokonalý den,“ pověděl Samuelsson, nejpřekvapivější medailista biatlonového programu v Pchjongčchangu.