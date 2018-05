Až loni v prosinci se vrátila do Světového poháru. A ve čtvrtek v Ruhpoldingu i na bodované příčky coby dvaatřicátá ze 102 biatlonistek.

„Paráda,“ rozzářila se. Po nevýrazných prosincových výkonech zapracovala o Vánocích na běhu i střelbě. „Tréninkový blok byl super. Akorát jsem pak z toho dostala zánět nosohltanu. Asi ze stresu, že zase budu závodit.“

Stres ustála, a co víc, řekla si v Ruhpoldingu o olympijské hry. Přiblížila se tím k naplnění svého velkého snu: zazávodit si v Pchjongčchangu a vzápětí ukončit kariéru.

Při absenci Gabriely Koukalové se mění i výhled na složení ženské reprezentace pro Koreu a na nasazení biatlonistek do jednotlivých závodů.

Šest jich smí odletět na hry.

Češi se chystají vybojovanou kvótu naplnit. Kým tedy?

Dvě tutovky ční nade všemi. Veronika Vítková, ve čtvrtek dvanáctá a celkově osmá žena Světového poháru. Stálice sezony. K ní pozvolna se nacházející Eva Puskarčíková. Společně mají být i spolehlivými články smíšené štafety obhajující na hrách stříbro.

DVĚ TUTOVKY PRO KOREU. Veronika Vítková (vlevo) a Eva Puskarčíková

A další dvě do štafety žen? Výkonnost v dosavadním průběhu sezony ukazovala na Jessicu Jislovou a Markétu Davidovou. S nimi skončilo české kvarteto v prosinci na Světovém poháru v Hochfilzenu šesté, 29 vteřin od bronzového postu.

Juniorská mistryně Evropy Davidová je mladičká, 21letá, velká naděje do budoucna. S jejím fyzickým fondem se nicméně musí zacházet opatrně. Do Ruhpoldingu, stejně jako předtím do Oberhofu, ji proto její kouč Jindřich Šikola přiveze opět pouze na sobotní štafetu.

„Mám radši závody kratší a dvoupoložkové,“ nezastírá ona. Proto je předvídatelné, že se na hrách neobjeví v nominaci na vytrvalostní závod. Do něj si naopak pootevřela dveře žena číslo pět Veronika Zvařičová. „Položky tady sice měla docela dlouhé, ale o tom tenhle závod je, v něm se střílí na jistotu,“ říká na její adresu kouč Zdeněk Vítek.

Zbývá tedy najít šestou do olympijské party. Rozhodovat by se mělo mezi Lucií Charvátovou, trápící se na střelnici, a Leou Johanidesovou, spolehlivě střílející, ale pomalou běžecky. Ať to bude jedna, či druhá, v Pchjongčchangu se posléze na start postavit nemusí. Maximálně čtyři ženy z každé země mohou startovat v jednotlivých závodech.