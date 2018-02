Jde o dvě odlišné ukázky, kam směřují současné olympiády.

Jednak k čím dál razantnějšímu zapojení vědy do sportu.

Ale zároveň i k ekonomické udržitelnosti samotných her, po jejichž skončení by už neměly zůstávat smutné pomníky v podobě předražených staveb stojících ladem.

Olympijská vesnice pro sněhové sporty pojme během her v Pchjongčchangu celkem 3 894 nájemníků, mezi nimi i 59 českých olympioniků a sto členů doprovodu.

Společně s Poláky a Turky zabydleli patnáctipatrový věžák číslo 108 s jediným, neustále přetíženým výtahem. Čechům patří sedm spodních pater.

Domy jsou šedivé, kolem nich hlína nebo asfalt. Korejská variace na pražské Jižní město.

ČESKÝ VĚŽÁK. Tady bydlí čeští olympionici..

„Chybí mi víc zeleně. Místo ní položili na zem spousty jakýchsi hrubě pletených koberců,“ popisuje běžec na lyžích Martin Jakš.

Po skončení her se vesnice promění na sídliště a přispěje k většímu zalidnění Pchjongčchangu, kde nyní žije pouze 9 940 stálých obyvatel. Drtivá většina bytů je už prodána.

„Budou to docela velké byty,“ soudí Michal Šlesingr. „Ale teď do nich nastrkali falešné příčky, aby tím vytvořili co nejvíc místností.“

Apartmán biatlonistů, jenž v budoucnu obsadí čtyřčlenná korejská rodina, tak byl rozparcelován na tři dvoulůžkové a dva jednolůžkové pokojíky plus menší obývací pokoj.

Kvantita v tomto případě zvítězila nad kvalitou.

„Je nás tu namačkáno dost. A bohužel je přes ty tenké falešné příčky všechno slyšet, takže mě každé ráno vzbudí někdo ze sousedství,“ vypráví Šlesingr.

Nevábně působí též slabými fóliemi překrytá kuchyňská linka včetně dřezu i varné desky s nápisem „Nepoužívat“. Ta bude určena až korejským majitelům bytu.

„Škoda, mohli jsme si tu občas něco menšího uvařit a nemuseli bychom pokaždé do jídelny,“ lituje Jakš v apartmánu běžců.

Navíc organizátoři přelepili i poličky. „To už je úplná blbost, lidi si nemají kam odložit věci,“ glosuje Martin Doktor, šéf mise.

Odborný server Business Insider píše: „Jde o ubytování ve stylu studentských kolejí, přesto efektivní.“

Kdo zkusí světelnou sprchu?

Navzdory všem zmíněným výtkám má nejen Doktor, ale i většina sportovců pro spartánštější bydlení pochopení. Příklady prázdných monstrózních bytů v olympijské vesnici v Soči dostatečně varují.

„Vždyť co já tady potřebuju?“ říká biatlonista Michal Krčmář. „Stejně sem jen přijdeme, lehneme si na postel, pustíme si nějaký film, prohodíme pár slov a ráno zase jdeme na jídlo a trénink. Potřebuju postel, peřinu, dobré jídlo, teplou vodu. To všechno mám.“

Kvalitní matrace, uzpůsobené na míru, nechal Český olympijský výbor dovézt sportovcům z Česka. „Jsou výborné,“ oceňuje Jakš.

Když sejdete o tři patra níže do apartmánu, kde vzniklo lékařské a fyzioterapeutické zázemí výpravy, naleznete ve třech místnostech pro změnu komfort, odpovídající nejnovějším světovým trendům.

SVĚTELNÁ SPRCHA. Šéflékař českého týmu Jiří Neumann ukazuje vymoženosti Čechů v olympijské vesnici

„Tu světelnou sprchu asi vyzkouším,“ plánuje. Kovová konstrukce s velmi silným LED světlem má olympionikům především usnadňovat aklimatizaci, ale nejen to.

„Den před závodem by měla nabudit organismus na vyšší výkon,“ tvrdí šéflékař Jiří Neumann. „Působí na mozek, který potom vysílá impulzy svalovým vláknům.“

Navzdory výzkumům, podporujících tuto teorii, jde stále o experiment, jehož plusy i minusy se prozkoumávají. Proto je na vůli každého olympionika, zda terapii využije.

„Určitý problém může nastat při vícestupňových soutěžích,“ připouští Neumann. „Sportovce bychom mohli nabudit jen na kvalifikaci a ve finále by pak mohl vychcípat.“

Od biolampy k Tekaru

Vědecký medicínský arzenál Čechů je v Koreji mnohem širší. „Na úrovni předních výprav,“ hrdě říká Neumann. Přivezli si diagnostický ultrazvuk i vysokovýkonný laser, s nímž řeší úponové potíže.

Lymfodrenážní kalhoty navlékají na unavené nohy. Zařízení Tecar jim slouží k hloubkové hypotermii poškozených míst vysokofrekvenčním elektrickým proudem. Přenosný přístroj na oscilaci umožňuje rychlejší prohřátí tkáně a snazší hojení bolavých zad nebo ztuhlé šíje. Speciální krémy na bázi ianolinu pomohou v extrémních mrazech.

PROTI SUCHÉMU VZDUCHU. Do každého pokoje v olympijské vesnici zakoupil český tým i zvlhčovač vzduchu.

„Medicínsky se snažíme být co nejvíce nezávislí, i když hned naproti je ve vesnici skvěle vybavená poliklinika,“ říká Neumann. „Taháme s sebou mnohem víc léků a přístrojů než kdy dřív.“

Martin Doktor se zasměje při vzpomínce na vlastní olympijské starty na přelomu 20. a 21. století. Tehdy byla vrcholem lékařských vymožeností výpravy biolampa. „A fyzioterapeuti, pokud s námi vůbec nějací letěli, jen napravovali pokažené sportovce.“

Zpět do současnosti vrací Doktora příjezd tří desítek českých sportovců, kteří po letu z Prahy právě dorazili do vesnice. Mezi nimi je i Eva Samková. Šéf mise jí oznamuje, že v hlasování si ji ostatní olympionici zvolili za vlajkonoše výpravy.

Už v pátek tak vykročí v čele týmu na stadion v Pchjongčchangu.

Třiadvacáté zimní olympijské hry se stanou skutečností.