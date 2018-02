„Není to velká oficialita, ale je hezké, že přivítají jednotlivé týmy,“ kývl Martin Doktor, který už zažil v pozici šéfa české olympijské mise podobné slavnosti před čtyřmi lety v Soči i předloni v Riu. „Tohle bylo pohodové, v klidu,“ vyprávěl novinářům.

S Doktorem šla na pódium členka týmu ČOV Martina Voříšková. „Normálně chodí jen šéf mise, ale Slovinci začali ve dvou, tak jsme pokračovali,“ vysvětlil Doktor.

Čeští sportovci s maskotem zimních her, bílým tygrem jménem Soohorang.

Dvojnásobný olympijský vítěz v rychlostní kanoistice Doktor předal starostovi vesnice stolnímu tenistovi Rjo Sung-minovi, olympijskému vítězi ve dvouhře z Atén 2004, broušený půllitr a čepici Raškovku. „Jsem rád, že si ji hned oblékl,“ líbilo se mu.

Do mezinárodní zóny olympijské vesnice přišli pod vlajky všech zúčastněných zemí například bobisté, sáňkaři, sjezdaři a před tréninkem rovněž skokani na lyžích. Po oficialitách se za zvuku bubnů začalo tančit, došlo dokonce i na breakdance a Češi rozjeli vláček.

Sáňkařka Tereza Nosková při uvítacím ceremoniálu.

„Ani jsem nečekala, že bude předzahájení. Krásné to bylo, akorát je zima,“ řekla sáňkařka Tereza Nosková, která se v pátek chystá i na slavnostní zahájení her. „To si nechci nechat ujít, je to moje první olympiáda. To bude větší atmoška.“

Zahajovací ceremoniál je na programu v pátek 9. února. Češi počítají, že na něm za vlajkonoškou Evou Samkovou půjde asi čtyřicítka sportovců. Celkem jich v Koreji bude závodit 93.