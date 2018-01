Nominováno: 85 olympioniků pro Pchjongčchang. Na pět jmen se čeká

Jedná se o třetí nejpočetnější výpravu Česka či Československa na zimní hry. Ta dosud největší odletěla do Vancouveru 2010, kam se kvalifikovalo 92 sportovců. Na minulých hrách v Soči reprezentovalo 88 olympioniků.

V nominaci však ještě zůstává pět políček, čekajících na konkrétní jméno.

Biatlonisté, kteří disponují pěti místy pro muže a šesti pro ženy, v pondělí nominovali pouze 3 + 3 olympioniky (Michal Krčmář, Ondřej Moravec, Michal Šlesingr - Veronika Vítková, Eva Puskarčíková, Jessica Jislová).

Před nominačním plénem pak biatlonisté přidali jména čtvrtého muže a čtvrté ženy, budou jimi Adam Václavík a Markéta Davidová.



O zbývající dvě ženská místa usiluje trio Veronika Zvařičová, Lucie Charvátová a Lea Johanidesová, o poslední mužské místo pak Ondřej Hošek, Jaroslav Soukup, Tomáš Krupčík a Lukáš Kristejn. Trenéři rozhodnou až koncem týdne po Světovém poháru v Anterselvě.

Poslední místo musí zaplnit také alpští lyžaři, kteří se rozhodují mezi Kateřinou Pauláthovou a Gabrielou Capovou. Běžci naopak doplní čtvrtého muže do štafety, kandidáty jsou Adam Fellner, Aleš Razým a Miroslav Rypl.

Ve výpravě figuruje 62 mužů a 23 žen. Před čtyřmi lety v Soči reprezentovalo 63 mužů a 25 žen.

Běžci zároveň věří, že by jim ještě mezinárodní federace FIS mohla 25. ledna navýšit kvótu o dvě místa, aby mohli složit také štafetu žen. V tom případě by se patrně dostalo i na čerstvou mistryni republiky Barboru Havlíčkovou, o kterou pečuje i legendární kouč Stanislav Frühauf.

Sedmnáctiletá Havlíčková by se tak mohla stát benjamínkem výpravy. Zatím tento primát drží 18letá krasobruslařka Anna Dušková, nejstarším olympionikem je naopak téměř devětatřicetiletý bobista Jakub Havlín.

Osmdesát pět sportovců doprovodí 104 členů doprovodu. Je mezi ním například i Zuzana Ledecká, matka kandidátky olympijského zlata, která je vedena jako trenérka u alpského lyžování.

Bobisté si kromě osmi členů posádek s sebou povezou i náhradníka Jana Stoklásku.

Trojnásobná olympijská vítězka v rychlobruslení Martina Sáblíková je zatím kvalifikována i nahlášena na tratě 3 000 a 5 000 metrů, ale i na 1 500 metrů, přestože trenér Petr Novák označil její start na této trati za nepříliš pravděpodobný.

Velké české medailové naděje: Martina Sáblíková a Ester Ledecká.

Ester Ledecká by se měla představit v obřím slalomu snowboardistek a zároveň v alpském lyžování v super-G a obřím slalomu, přestože je zatím nahlášena i do dalších alpských disciplin, kdyby povětrnostní podmínky změnily program her.

Do největšího počtu disciplin by měli zasáhnout biatlonisté, běžci na lyžích, sjezdař Kryštof Krýzl a rychlobruslařka Nikola Zdráhalová, která se kvalifikovala na 1 000 m, 1 500 m, 3 000 m i do závodu s hromadným startem.

České medaile Počet medailí českého týmu na posledních čtyřech zimních hrách neustále stoupal: od tří v Salt Lake City 2002 přes čtyři v Turíně 2006, šest ve Vancouveru 2010 až k devíti v Soči 2014. Udržet tuto tendenci v Pchjongčchangu se momentálně jeví jako takřka nesplnitelný úkol. Dosud nejvíce medailí v historii České republiky získali ze zimních odvětví běžci na lyžích, celkem devět (1 - 5 - 3). Následuje biatlon se šesti medailemi, všemi z her v Soči (0 - 3 - 3) a rychlobruslení s pěti medailemi (3 - 1 - 1).

V porovnání s minulými hrami v Soči zaznamenali největší propad v počtu kvalifikovaných sportovců akrobatičtí lyžaři. Před čtyřmi lety jich bylo šest, tentokrát zůstala jen akrobatická lyžařka Nikol Kučerová. Místo na hrách vybojovala ještě Andrea Zemanová, ale ta se jej kvůli zranění musela vzdát.

Oproti Soči si výrazněji pohoršili i běžci na lyžích z 10 na 6 sportovců a alpští lyžaři z 8 na 4.

Naopak vzestup zaznamenaly sporty z ledového tobogánu: bobisté ze 4 na 8 účastníků a sáňkaři ze 4 na 6. Polepšili si i snowboardisté, minule jich jelo pět, nyní mají sedm míst. Poprvé budou startovat i tři rychlobruslaři (nebo spíše rychlobruslařky) na dlouhé dráze, dosavadním historickým maximem byli dva rychlobruslaři.

Jako hosté ČOV budou na hrách v takzvaném „expertním týmu“ také bývalí medailisté ze zimních i letních her Pavel Benc, Olga Křížová, Jiří Magál, Pavel Ploc, David Svoboda a Oldřich Svojanovský.

Otázkou zůstává, kdo ponese 9. února při slavnostním zahájení her v Pchjongčchangu českou vlajku. Na předchozích čtyřech zimních hrách připadla tato pocta opravdovým českým sportovním osobnostem: Aleši Valentovi, Martině Sáblíkové, Jaromíru Jágrovi a Šárce Strachové.

Právě Strachovou si minule za vlajkonoše zvolili sami sportovci, tehdy již před odletem z Česka. Tentokrát by jej měli vybrat opět, ale jeho jméno bude oznámeno až v Pchjongčchangu.