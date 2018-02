Zítra by to karlovarská závodnice určitě ráda znovu potvrdila. Na olympiádě v Koreji čeká jedničku české reprezentace druhý závod. V 7.30 středoevropského času odstartuje na tratích v Alpensia Ski Resortu do nejdůležitější desítky volnou technikou. Olympijské desítky.

Generálka na téhle distanci vyšla Petře Novákové v SP znamenitě. V rakouském Seefeldu skončila čtyřiadvacetiletá lyžařka z Nových Hamrů patnáctá.

„Mám dobrý pocit, rychlostně těm holkám stačím. K top výsledku chybí maličkosti - třeba nenechat se zavřít,“ slíbila si po závodě.

Mimochodem, do cíle doběhla 50 sekund za vítěznou Američankou Jessicou Digginsovou, která ve finiši porazila o sedm desetin vedoucí ženu SP Heidi Wengovou. Sekundový odstup na první místo měla další Norka Ragnhild Hagaová. To jen pro představu, kdo by zítra na volné desítce mohl atakovat medailové pozice.

A jak je na tom Petra Nováková se svými ambicemi v závodě?

Sama lyžařka na sebe nechce po minulé sezoně ovlivněné nemocí i obnoveným zraněním ramene vytvářet zbytečný tlak, proto konkrétní umístění nezmiňuje.

„Chci se cítit dobře, aby to byla hezká jízda, abych měla radost,“ prohlásila ještě před odletem do Koreje.

Výmluvnější byl její osobní kouč Lukáš Krejčí, když prohlásil, že ke špičce nemá daleko. Vždyť v SP bodovala Nováková ve většině závodů, do kterých nastoupila. V etapové Tour de Ski skončila třináctá. Nejlépe dojela devátá v Lenzerheide - na volné desítce.

„Jsem víc v klidu a víc si věřím,“ říká. Změnu oproti minulé zimě cítí především v psychice. „Je to asi o hlavě. Uvědomila jsem si, že si to musím užít, brát to jako zábavu, a ne jako povinnost.“

Co dokáže olympijský start provést s hlavou, to sama poznala při svém prvním startu v Koreji - ve skiatlonu skončila osmadvacátá, když na druhém úseku doháněla ztrátu z klasiky.

Do bruslařské části totiž přezouvala až jako osmatřicátá. „Už jsem to odjela docela v tempu,“ komentovala osmnáctý čas v druhé půlce skiatlonu.

„Dokázala jsem ve skupině pracovat a do cíle jsem finišovala v popředí. To mě hodně potěšilo. Je to dobrý vstup do dalšího závodu, což je desítka volně.“ Závod Petru Novákovou probral.

„Jako bych se probudila hozením do ledové vody,“ napsala večer po závodě na svém blogu o téhle léčbě šokem. „Teď už vím, jak ano, a jak ne. Čeho se mám vyvarovat. Prostě neztratit se v číslech a myšlenkách na blbosti. Jet svou jízdu, aby byla klidná, a ona, když bude uklidněná a vyrovnaná, bude rychlá,“ věří lyžařka.