Ze srdcí tryskalo zklamání a vztek, z mozku ovšem přicházely i pozitivnější myšlenky, což se projevilo v prvních reakcích útočníka Marcela Haščáka a brankáře Jána Laca.



„Tolik blbých faulů!“ lamentoval Haščák z brněnské Komety. „Žádné plusy nevidím. Jsem nasr... Všichni jsou nasr... Zatím si neuvědomujeme, o co jsme vlastně přišli. Strašně mě to mrzí. Pořád si opakujeme, že se nesmíme nechat vylučovat. Jenže nepoučili jsme se. Všechna oslabení se nedají ubránit.“

Za stavu 0:1 se hned po sobě usadili na trestnou lavici Ladislav Nagy a Michal Čajkovský, načež po 18 vteřinách využil přesilovku pěti proti třem obránce James Wisniewski. O deset minut později zvýšil Marc Arcobello a veškeré úsilí o smazání amerického náskoku už bylo marné.

„V první třetině jsme hráli trpělivě a utkání bylo otevřené. Bohužel nás po přestávce zabila vyloučení,“ konstatoval brankář Ján Laco ze Sparty. „Turnaje rozhodují právě tyhle vyřazovací zápasy. Ten dnešní jsme bohužel nezvládli a první dojem z olympiády není dobrý.“

Přitom v Kangnungu vše začalo báječně, Slováci přetlačili Rusy. I po těsné porážce s Američany mířili za prvním místem ve skupině a přímým postupem do čtvrtfinále. Stačilo za tři body zdolat Slovince. Jenže Slovensko podlehlo 2:3 na nájezdy a muselo do předkola.

V něm se opět zbytečně vyčerpávalo v oslabení, v němž rovněž dvakrát inkasovalo. Své šance naopak - až na jedinou - neproměnilo.

„Američané byli v zakončení celkem silní. Pár věcí jim vyšlo, měli na hokejkách větší klid,“ prohlásil Laco.

Právě on, šestatřicetiletý veterán, dokázal pár minut po trpkém vyřazení zhodnotit situaci s větším odstupem.

Brankář Ján Laco a obránce Juraj Mikuš likvidují americký útok.

„Vydali jsme se na novou cestu, v týmu je plno nových kluků. Olympiáda by mohla být odrazovým můstkem do budoucna. Trenéři nám dali hodně informací, tady i v průběhu sezony nás výborně připravovali. Musíme sbírat zkušenosti z těžkých zápasů. Plno chlapců má 20-25 roků, jsou z naší a české ligy. Máme se co učit.“

První velká akce pod kanadským koučem Craigem Ramsayem končí trudně. A přece podle Laca může nastartovat šťastnější éru.

„Podle mého názoru jsme na dobré cestě. Trenér a celý realizační tým přinesl moderní prvky. Od toho je třeba se odrazit. Začíná něco nového. Přichází noví chalani. Příští rok u nás bude šampionát. Věřím, že se utvoří silné jádro a národní mužstvo se zase dá dohromady.“