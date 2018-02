Do Jižní Koreje přijížděl bez jediné zlaté olympijské medaile. Ač zářil ve Světovém poháru a na na světových šampionátech, pod pěti kruhy na nejcennější kov stále čekal.

V Pchjongčchangu vše prolomil. Nejdříve ovládl Marcel Hirscher superkombinaci, o pár dní později Rakušan zvítězil i v obřím slalomu.

Šestinásobný celkový vítěz SP ovládl s přehledem úvodní jízdu, v druhé zapsal druhý nejrychlejší čas.

„Nebylo to úplně snadné, protože jako hlavní favorit jsem jel první a pak jsem musel sedět, čekat a sledovat, jak dopadnou ostatní,“ popisoval Hirscher na olympijském webu. „Ale jsem na to zvyklý, protože to je jako ve Světovém poháru. V žádném závodu není prostor na chybu.“

Marcel je neporazitelný, mínil Kristoffersen

Za sebou Hirscher nechal i jiného spolufavorita Alexise Pinturaulta z Francie, jenž bral třetí místo - i on na olympijské zlato nadále čeká.

Stříbro si zajistil Nor Henrik Kristoffersen, který za vítězem zaostal o sekundu a 27 setin. Před druhou jízdu figuroval až na desátém místě.

„Marcel je momentálně v obřím slalomu neporazitelný. Všechny prostě jasně poráží, takže i stříbro je skvělý výsledek,“ podotkl Kristoffersen. „Bojoval jsem, ale Marcel byl zase o krok před námi. Stejně jako celý rok. Ale v budoucnu bych ho chtěl jednou dohnat,“ přidal Pinturault.

Rakousko na hrách Osmadvacetiletý Hirscher získal pro rakouskou výpravu na těchto hrách pátý cenný kov z alpského lyžování.

Případný zlatý hattrick může Hirscher zkompletovat ve své nejsilnější disciplíně. Slalom je na programu ve čtvrtek 22. února. Poté už rakouským lyžařům nepomůže v soutěži družstev, jež v sobotu uzavře program alpských disciplín.

„Kdyby vymysleli chytřejší program, tak by to možné bylo,“ vysvětlil Hirscher, proč se s Koreou po čtvrtku rozloučí a bude se chystat na pokračování Světového poháru. „Nebyl bych opravdový profesionál, kdybych se nesnažil co nejrychleji vrátit domů. Čtyři dny po závodě družstev se už zase jede,“ vysvětloval osmadvacetiletý Rakušan.

Z Čechů dojel jen Forejtek

Dvacetiletý český lyžař Filip Forejtek dokončil olympijský obří slalom na 31. místě a zaznamenal svůj nejlepší výsledek na olympijských hrách v Pchjongčchangu.



Ze čtyř českých reprezentantů dokončil první kolo pouze Forejtek - Ondřej Berndt, Adam Kotzmann i Jan Zabystřan chybovali. Aby mohl absolvovat Forejtek druhou jízdu mezi elitní třicítkou, potřeboval být o zhruba sekundu a půl rychlejší.

Za očekáváním zůstal obhájce zlata ze Soči Američan Ted Ligety. Čtyři roky po triumfu je patnáctý. „Prostě mi to nejelo. Vybral jsem si špatný dne na výpadek formy,“ uvedl Ligety, který teď nejspíš opustí dějiště olympijských her. „Asi už to tady zabalím. Přemýšlel jsem, že bych zkusil slalom, ale neměl bych tam reálnou šanci. Asi se vrátím do Evropy, odpočinu si a připravím se na zbytek Světového poháru.“.