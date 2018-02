„Ten komentář opravdu nemusel být tak sprostý. Pro mě to bylo v zápalu, v naštvání. Jednal jsem jako normální naštvanej kluk. Mohl jsem být slušnější, ale zase si toho aspoň někdo všiml,“ říká v rozhovoru pro magazín Víkend DNES, který vychází v sobotu 24. února - tedy v den, kdy bude jeho sestra usilovat o další olympijský úspěch, tentokrát ve snowboardingu.

Každou sobotu Rozhovor s Jonášem Ledeckým čtěte v příloze MF DNES Víkend

Kreslíř a hudebník svérázně reagoval na situaci, která vznikla souběhem závodu superobřího slalomu žen a hokejového duelu mezi Českem a Kanadou.

Televize je limitována přísnými podmínkami zakoupených práv, pro přímý přenos zvolila hokej, jízdu Ester Ledecké tak pustila až o přestávce ze záznamu.

Jejího bratra to naštvalo. Na Facebook například napsal: „Za to, že to nedáváte v televizi, by vás měli ukřižovat, vy č**áci!“

Po pár dnech dostal v rozhovoru pro Víkend DNES možnost svůj postoj obhájit. A mluvil již v klidu, bez zjitřených emocí.

„Sečetlo se toho víc. Třeba, že ČT nevysílala žádný závod Světového poháru ve snowboardingu, kde je Esterka špička. A to, že nepustí ani její olympijskou jízdu, pro mě byla strašná rána pod pás. Neuvědomovali si, že přepsala dějiny. Že ve chvíli, kdy se odpíchla hůlkami, tak vstoupila do historie. Nejde ani o to, že vyhrála. Účastní se her ve dvou sportech. Toho si všimli všude ve světě. Ale ne v ČT.“

Někteří fanoušci na Ledeckého slova reagovali s pochopením, jiní příkré vyjádření odmítali. Šéf olympijského vysílání České televize Robert Záruba vysvětloval, že pokud by se svým týmem jen trochu tušili podobný výsledek, pak by místo hokeje určitě běžel přenos ze svahu.

Ledecký připouští, že ve svém hodnocení mohl být slušnější. Ale trvá na tom, že ostudu z celé věci nemá jen on, nýbrž i Česká televize.

„Chápu, že televize neměla možnost odvysílat všechno, ale mohli aspoň prohlásit: Unikla nám historická událost, omlouváme se fanouškům a blahopřejeme Ester,“ míní. „Pak by bylo vše v pořádku. Místo toho toho dělali, jako by se nic nestalo.“

Sobotní rozhovor se věnuje i dalším tématům. Ledecký popisuje, kde se vzala výjimečnost jeho sestry, v čem byla specifická výchova jejich rodičů. Ale třeba i to, jak bude vypadat komiks, který by mohl vzniknout podle jízdy Ester.