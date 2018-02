V tu chvíli mu naoko zatrnulo. „Já jsem řekl olympiáda. A dvakrát? No, díky, že mi to počítáte,“ pronesl Ledecký; pokuty za „zakázaný“ výraz se v týmu Ester Ledecké nepromíjejí ani přímo v dějišti her. „Tady je to nemilosrdný,“ rozhlédl se po pečlivě regulovaném areálu. „Neodpouští se nic. Ani slova začínající na o.“

Za pár eur do kasičky to ale rozhodně stálo. Jeho Ester právě dokončila obří slalom na lyžích, čímž si připsala start ve svém druhém olympijském sportu. Na snowboardu je zatím mnohem úspěšnější, i tohle však byl vydařený vstup na scénu: „Líbilo se mi, že se s číslem 49 propasírovala do třicítky – a druhé kolo si mohla užít na hladkém. To jsem jí fakt přál.“

Ester se proslavila sportem, tátu Janka znají Češi díky muzice. A nezahálí ani tady. „Mám s sebou kytaru a cvičím,“ říká.

Jižní Korea je pro něj ostatně velmi přívětivou zemí. „Loni v dubnu to bylo deset let od premiéry Hamleta v Soulu. Udělali už pět nastudování a vidělo to přes 600 tisíc lidí,“ těší ho muzikálový úspěch v Asii.

A vytahuje historku: „K tomu vám něco řeknu. Light design zahájení her měla na starost light designérka, která nám dělala poslední nastudování Hamleta. Všude bylo oceňováno jako nejlepší v historii ceremoniálů – a já mám radost, že spolupracuju s těmi nejlepšími.“

Docela symbolické, v Koreji tak nyní po otci uspěla i dcera. „Marek Vašut říkal, že je to pozoruhodná synergie. To je dobrý spojení,“ mrkne Janek Ledecký.

Také on dohlíží, aby atmosféra v týmu byla neměnná. Olympiáda neolympiáda.

„Ester je právě úplně stejná, protože ji tady před vámi hlídáme,“ říkal novinářům. „Vím, že máte svoji práci, chtějí po vás výsledky a vaše výsledky jsou rozhovory. Vážíme si, že jste v tomhle vstřícní a chápete, že to má každý sportovec nastavené jinak. Ester se prostě potřebuje soustředit o trochu dýl. Ale zase to stojí za to.“

Už příští sobotu, získá-li Ester vysněné olympijské zlato, se může definitivně stát tou nejznámější z multifunkční rodiny. Nezdá se ale, že by toho hitmaker nějak želel.

Už proto, že v nádherném zimním dni stál na lyžích na svahu v Dračím údolí, který si chválili všichni od závodníků přes trenéry.

„Krásný, skvělý sníh,“ užíval si Janek Ledecký. „Já už díky Ester zažil pár nečekaných destinací. V Japonsku na svěťáku jsem s ní snowboardoval. Lyžoval jsem v Coloradu, v Kanadě, v Turecku. A v Moskvě na Leninských horách, pánové! To je zápis. Díky ní si prostě zalyžuju i jinde než ve Špindlu.“