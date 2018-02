Netřeba dělat z Ledecké za každou cenu superženu, tohohle si ale nešlo nevšimnout. Svojí kvalifikační jízdou v paralelním obřím slalomu snowboardistek, od níž se odrazila k druhému triumfu na zimních hrách, totiž předčila i čtyři účastníky kvalifikace mužů.

A byl mezi nimi třeba její americký snowboardový parťák Michael Trapp.

VIDEO: Trenér Ledecké: Předvedla něco, co nikdo jiný nedokázal

„S Ester jsme dobří kamarádi,“ říkal chlapík, jehož Ledecká speciálně sledovala při slavnostním zahájení; pojí je ostatně společný trenér Reiter, rovněž občan USA. Proto ví, čeho je na „prkně“ schopná.

„Někdy je to přesně ten případ, kdy si říkáte, že nechcete jezdit proti holkám,“ culil se Trapp. „Ester je světová jednička. Pořád chce jezdit proti nám. A my jí občas říkáme: Ester, podívej se, já nevím, jestli je zrovna tohle to, co chci…“

I úsměvný detail dokresluje ambicióznost 22leté Češky.

Trapp pro ni proto má výhradně slova chvály. „Jo, chce vyhrát úplně každou jízdu, i v tréninku. Neexistuje žádná, kterou by jela na 50 procent. Pokaždé na plný plyn, nikdy jinak,“ povídá. „Upřímně říkám, že je pravděpodobně tím nejlepším parťákem, jakého si můžete přát. A nejtvrději pracujícím sportovcem, jakého jsem kdy potkal.“

K čemuž přidává detaily „z první ruky“. „Nezáleží, jestli svítí slunce, jestli zrovna napadlo třicet centimetrů prašanu, nebo prší a svahy jsou zmrzlé. Pokaždé do toho dá maximum. A pokud z toho nevyjde s nejrychlejšími jízdami, je docela naštvaná,“ doplňuje Trapp.

Lyžařská megastar Lindsey Vonnová po přímé konfrontaci s mužskými soupeři toužila - i kvůli tomu, že to považovala za nápad, jak extrémně zviditelnit svůj sport. Ledecká ale po „bitvě pohlaví“ podle kouče nijak nebaží.

„Myslím si, že Ester záleží hlavně na tom, aby sama jela nejrychleji, jak umí. Podle mě by ji tohle nijak nelákalo, nebavilo. Miluje trénink, miluje tvrdou práci, miluje vítězství,“ povídal Reiter po jejím olympijském doublu.

Všeho se jí dostává v míře více než vrchovaté. Až to v trénincích občas musí kousnout i snowboardisté.