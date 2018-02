ČTK o změně informoval manažer Ledecké Viktor Valta a federace FIS na sociálních sítích.

Nové termíny kvalifikace, sobota - start 1.00 SEČ

finále, sobota - start 6.30 SEČ

Dvaadvacetiletá Ledecká bude na korejských hrách útočit na druhou zlatou medaili. Poprvé se stala olympijskou vítězkou v sobotu, kdy překvapila triumfem v lyžařském superobřím slalomu.

V paralelním obřím slalomu na snowboardu je naopak největší favoritkou. V sezoně Ledecká vyhrála pět ze šesti závodů Světového poháru v této disciplíně a z loňska je úřadující mistryní světa i vítězkou seriálu.

Ledecká tak bude mít o dva dny více času, aby se přeorientovala z lyží na snowboard. „Nejspíše si jeden z těch dvou dnů dopřeje volnější a jeden bude tréninkový,“ řekl Valta. Po sobotní výhře v super-G měla v neděli den volno a na prkně jezdí od pondělí. Ve středu absolvovala rutinní den. Dopoledne jezdila na prkně v oficiálním části i na tréninkovém svahu a večer měla rozbor na videu.

Z pohledu lyžařských závodů je škoda, že k přeložení došlo až večer před kvalifikací. Ledecká teoreticky mohla nastoupit na olympiádě i do středečního sjezdu, v kterém dosáhla ve Světovém poháru na lepší umístění než v super-G.

„Asi to tak mělo být, ale je to samozřejmě škoda. I takhle by to měla natěsno. Povedlo se super-G. Kdyby se nepovedlo, vadilo by to víc,“ reagoval na změnu programu Tomáš Bank, sjezdařský trenér Ledecké.

Kvalifikace se podle nového programu uskuteční v sobotu 24. února od 1:00 SEČ. Šestnáct jezdkyň z 31 přihlášených postoupí do vyřazovacích jízd, které jsou v plánu od 5:30.