Zimní hry ještě zdaleka neskončily, ale firmy cítí, jaký potenciál v sobě skrývá dívka kombinující lyže (zlato už má) se snowboardem (druhé zlato může přidat v sobotu).

„Ano, již probíhají první jednání,“ potvrdil MF DNES Viktor Valta, osobní manažer Ledecké, který s ní pobývá přímo v Jižní Koreji. „Zájem potenciálních sponzorů o Ester je nyní v řádu jednotek. Jsou to špičky českého trhu, většina má přesah i přes hranice Česka.“

A to má být pouze začátek.

Ledecká má maximální ambice při všech sportech, jimž se věnuje. Stejně je na tom teď její zastupující agentura Sport Invest. „Určitě je naším cílem podepsat jednu dvě opravdu velké globální spolupráce, které budou hodny jména Ester Ledecká,“ říká Valta. Přitom již nyní je tváří firem nejvyšší kategorie, vsadily na ni Coca-Cola a Visa.

Málokterý český sportovec aktuálně aspiruje na výrazný mezinárodní přesah. Ve fotbale to dokázal slavný brankář Petr Čech, v tenisu třeba wimbledonská šampionka Petra Kvitová či bývalá světová jednička Karolína Plíšková (plus na severní polokouli samozřejmě hokejové eso Jaromír Jágr).

A alpské lyžování, v němž Ester Ledecká vzdor kurzu 100:1 na vítězství získala olympijské zlato, taktéž nabízí velké možnost.

„Již před začátkem her byla Ester svou výjimečností zajímavá pro globální svět, proto si ji vybraly do své kampaně právě Coca-Cola nebo Visa, které jsou s olympiádou přímo v dějišti obrovsky spojené,“ připomíná Valta. Zmíněné korporace patří mezi největší sponzory her, a tak jsou i v areálech Pchjongčchangu doslova na každém rohu (na rozdíl od jejich přímých konkurentů), což bude platit i na dalších olympiádách.

VIDEO: Ledecký: Měli jsme radost. Ale dál budeme kolem Ester držet zeď Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ledecká nabízí takřka dokonalý mix. „Vzhledem k věku Ester, jejímu příběhu a neuvěřitelným úspěchům je potenciál pro globální trh velký,“ má jasno její manažer. Doplňte její velmi dobrou angličtinu a obrovský „wow efekt“ zlatého závodu – a nutí to přemýšlet prakticky každého z větších hráčů na trhu, zda by se právě s touhle sportovkyní nevyplatilo spolupracovat.

„Určitě se chceme sejít a jednat s každým potenciálním zájemcem. Nic nevylučujeme a nikomu se nebráníme. Zároveň také pracujeme na rozšíření a prodloužení stávajících partnerství,“ dodal Valta. „Poté si dáme všechny nabídky na stůl a porovnáme si je. Jsem přesvědčen, že si určitě budeme moci vybírat.“

Těžko si představovat, co by nastalo, pokud by Ledecká na snowboardu přidala druhou medaili, neřkuli druhé zlato... Už teď jí třeba americká olympijská hvězda, plavecká megastar Katie Ledecky na sociálních sítích vzkazuje: „Ester, mám pocit, že jsme příbuzné... Nechtělo by to test DNA?“

Aby misi Pchjongčchang 2018 dotáhla až k dokonalosti, připravuje se aktuálně v horském Phoenix Snow Park, kde se stranou od hlavního dění konají snowboardové závody. Právě tady ji reportéři agentury AP čirou náhodou potkali v řetězci rychlého občerstvení – se zlatou medailí na krku.

I taková úsměvná drobnost přispívá k tomu, že se dívka z Česka stává sportovkyní, o kterou se aktuálně zajímá velká část planety.