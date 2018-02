Také on patřil k lidem, kteří působili, jako by právě nad sjezdovkou spatřili ufo. „Jako dobrý, no,“ usmál se Bank. Při zlaté jízdě byl na kopci, triumf mu prozradil až mobil. „Když Ester dojela do cíle, tak mě tam málem umačkali. Zařval jsem si, zvedl jsem ruce, všichni gratulovali. A pak už jsem mlčel.“

Stylové, vždyť jeho svěřenkyně právě umlčela všechny favoritky a superhvězdy v čele s Lindsey Vonnovou. Bank, který o lyžařský rozvoj Ledecké pečuje spolu s bratrem Ondřejem, bývalým skvělým závodníkem, ovšem tušil, že něco podobného jednou nastat může.

Opravdu. Od první chvíle, kdy nynější šampionku spatřil.

„Jasný! Hned po prvním tréninku, co jsem s ní absolvoval, jsem věděl, že je to něco výjimečného,“ zavzpomínal ve zlatém dni. „Ledečtí si mě poprvé na pár dnů najali v roce 2008, kdy si Ondra zlomil nohu v Kitzbühelu. To byla Ester ještě opravdu malá.“

Nyní je diamant vybroušen. Jak to spolu dokázali?

„Maká a je strašně fyzicky nabušená, takže dokáže udělat, co vymyslíme,“ přibližuje Bank. „Rychlostní disciplíny jsou o tom, abyste vymysleli optimální lajnu, jenže i když to jako trenér zvládnete, ještě není nikde řečené, že to závodník zajede. Ale Ester ano. Protože je na tom fyzicky tak dobře, že to zvládne.“

Další výhoda: Bankovými slovy perfektní cit. „Její nohy okamžitě reagují na jakoukoli změnu. To má možná ze snowboardu.“

Vida, kam až to tuhle 22letou multitalentovanou sportovkyni vyneslo. Bankové dobře tajili, že už na trénincích před super-G proháněla ty nejlepší. A ustáli i komplikace těsně před závodem. „Ráno málem spadla, trošičku si hnula se zády, byly z toho slzičky,“ vyprávěl Tomáš Bank. Fyzioterapeut Jakub Marek však dal Ledeckou do kupy – a zrodila se zlatá Ester.

Česka, která pokořila zástupce všech zemí s velehorami. Češka, která zároveň bude útočit i na zlato na snowboardu.

„Já měl trochu strach, že když nevyhrála ani Martina Sáblíková ani Evka Samková, že bude Ester poslední českou šancí na zlato v předposlední den her. Že na ni bude zbytečný tlak. Tak dobrý, vyřešila to,“ pronesl Bank.

On jako lyžařský kouč cítí, že potenciál má Ledecká prakticky nevyčerpatelný, vždyť sezonu stále rovným dílem dělí mezi alpské disciplíny a sjezdy na „prkně“.

„Když se budeme bavit o 10. místech, tak to se na lyžích a na snowboardu srovnávat nedá,“ je přesvědčený. „Ale první místo, to už srovnatelné je. Vyhrát je všude stejně těžké.“

Zlato ze super-G má ještě jeden pohádkový podtext; v tom, že Ledecká triumfovala o pouhou setinu sekundy: „To jsem dlouho nevěděl. Takže je ještě taky dítě Štěstěny.“

Ano, fortuna byla v cíli štědrá, takovou věc trenéři vskutku neovlivní. To, že z malé Ester vyroste šampionka, ale Bank tušil od jejich prvního setkání – a s kurážným odhadem nyní uspěl na maximum.