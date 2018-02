Vzhledem ke zlatu ze super-G a i k tomu, jak Ledecké jdou rychlostní disciplíny, se přímo nabízelo zkusit také sjezd. Ale ten se jel ve středu, přičemž ve čtvrtek měla startovat kvalifikace paralelního obřího slalomu snowboardistek.

Měla, ale nestartuje. Pořadatelé her ji doslova last minute posunuli až na sobotu; tak, aby se vše konalo v jeden den jako při závodech Světového poháru. Oficiálně kvůli počasí.

„Dozvěděl jsem se to taky před chvílí. A samozřejmě to je škoda,“ řekl Bank českým novinářům. „Kdyby se super-G nepovedlo, dost by mi to vadilo. Takhle se to dá přežít.“

To rozhodně, Ledecká už má u sebe olympijské zlato. Představa, že by na lyžích mohla bojovat o další, ale rozjíždí spoustu „kdyby“.

Možná jí utekl další skvělý závod. A možná paradoxně šokovala svět i díky tomu, že jí utekl.

„Člověk se zařídí podle toho, co ví dopředu,“ uvedl Bank. „Takhle jsme se zaměřili na super-G a kdybychom to neudělali, nebyl by z toho třeba tak dobrý výsledek. Na sjezd jsme se připravovali taky, ale na super-G trošku víc. I když jsme o tom nemluvili, celou sezonu jsme nastavili takhle.“

Ledecká po svém zlatém závodu na tiskové konferenci sama laškovala o tom, že by lyžařská část jejího týmu mohla chtít, aby vyrazila i do sjezdu.

Kvalifikace i závod v sobotu Proč, co a jak

Ale bylo to špičkování, nic víc. „Pomyslel jsem na to, ale hned jsem to zavrhl. Já jsem ten poslední, kdo do toho Ester tlačil,“ řekl Bank.

Aktuální dění je důkazem, jak složité bývá vyladit program, v němž se kombinuje alpské lyžování se snowboardingem. Ledecká od pondělí trénuje na „prkně“, cílila na původní čtvrteční start kvalifikace.

„Sice by to bylo hodně natěsno, ale určitě by takhle byl sjezd reálný,“ říká Bank. „Na druhou stranu by se tím zvýšila šance, že se něco může stát; u sjezdu člověk nikdy neví. Asi to tak mělo být.“