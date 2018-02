Trenére, jaké je vaše hodnocení duelu?

Neměli jsme úplně nejlepší vstup do zápasu, hned v prvním střídání jsme udělali faul, který byl potrestaný. Bohudík jsme rychle zareagovali, srovnali jsme a nenechali soupeře odskočit. Inkasovali jsme gól ve dvou oslabeních po sobě, což bylo nepříjemné. I když jsme se na ně připravovali, tak jsme v nich bohužel dostali góly, což nás možná stálo tři body. Dva ale bereme, je to super. Ale v poli - pět na pět - jsme nehráli vůbec špatně. Hlavně v první polovině zápasu to byl od nás výborný výkon, ve druhé byli více na puku Kanaďani. Myslím si, že jsme předvedli velmi dobrý výkon.

Vyšly vám i změny v sestavě. Kubalík dal gól, Růžička byl také vidět, že?

Měli jsme nějaký plán. Přišlo zranění Milana Gulaše, pak povolání Martina Růžičky, který byl jeden den na ledě a bojoval s časovým posunem. Nechtěli jsme ho dávat hned do prvního utkání. Měli jsme k tomu své důvody. Oba hráči zahráli velmi dobře. Tím ale nechci říct, že ti, co byli mimo sestavu, hráli špatně. Máme tady vyrovnaný tým. Dnes se nám to povedlo a noví kluci hráli výborně.

Tato výhra ale hodně povzbudí. Souhlasíte?

Teď koukáme na nedělní zápas ze Švýcarskem. Je to pro nás poslední utkání ve skupině a zase velice těžký soupeř. Proti Koreji jsme hráli náročné utkání, papírově slabší soupeři jsou tu houževnatí. Dnes jsme měli jednoho z favoritů turnaje, kterého jsme porazili, protože jsme předvedli úplně jiný výkon. Teď je důležité se chvilku poradovat. Pak zapomenout a připravit se na Švýcarsko, což nebude jednoduché.

Ale zásadní je ten zlepšený výkon.

Jenže chyby se dělají, patří k tomu. Dělají je všichni, dělá je soupeř, děláme je my a kdo jich udělá méně, tak většinou vyhrává. O Koreji jsme věděli poměrně dost, byli na ni připravení. Důležité jsou pro nás tři body, protože někdy takový zápas může být ošidný, navíc v domácím prostředí. Pro plno kluků to ještě byl první zápas na olympiádě. Ale dneska jsme byli znovu připravení, Kanada nás vůbec ničím nepřekvapila. Ta hra se odvíjela tak, jak jsme se na ní připravili. Kluci všechno kromě oslabení velmi dobře zvládli.