„Pokud výkonný výbor nebo prezident svazu neřekne, že odvolává hlavního trenéra, tak mám před sebou ještě jeden turnaj (květnové mistrovství světa). Ten se pokusím zvládnout líp než olympiádu,“ uvedl Jandač.

Jaké je vaše bezprostřední hodnocení utkání proti Kanadě?

Jsme hrozně zklamaní. Pochopitelně jsme chtěli moc medaili, ale bohužel jsme hned v první třetině během krátké chvíle inkasovali. Dva ze tří gólů byly nešťastné, protečované, což je moc na zápas, kdy se hraje o medaili. Byť se potom mužstvo ždímalo na maximum, tak soupeř si to hlídal a my jsme v podstatě jen honili výsledek. I když jsme dali nějaké góly, tak jsme jich i hodně dostali. Pak nemůžeme udělat výsledek.

Srazila vás první třetina a tři góly hodně?

Pochopitelně to nepřidá, ale na druhou stranu bylo dost času. Dvougólový rozdíl se celkem dá, kdyby se dala kontaktní branka. Nám se ale moc nepovedla druhá třetina. Ve třetí bylo trošku zlepšení, ale soupeř dobře bránil a uměl trestat některé výpady.

Nebyli jste až moc zklamaní z prohry s Rusy? Hráči působili ospale.

Nevím. Bezprostředně po zápase si myslím, že v první třetině jsme neměli úplně špatný nástup, že bychom byli nějací ospalí. Téměř celé oslabení jsme se ubránili, ale bohužel na konci jsme dostali nešťastný gól, dvakrát tečovaný. Rychle jsme reagovali, ale vzápětí zase inkasovali. Nevím, zda to mužstvo nějakým způsobem přibrzdilo nebo opařilo, ale zápasy o bronz či vůbec zápasy play-off mnohdy rozhodují první góly. My jsme je bohužel nedali.

Jaké je hodnocení celého turnaje?

To, že jsme přešli klíčové utkání a hráli do poslední chvíle o medaile, je samozřejmě pozitivní. Negativní je ale zároveň to, že jsme si strašně přáli medaili a tu nemáme. My jsme pochopitelně zklamaní. Nemyslím si, že by kluci nebyli namotivovaní. Měli jsme touhu po jakékoliv medaili. Zavřela se nám zlatá cesta, kterou jsme si hodně přáli, tak jsme chtěli bronz. Ale zápas zklamaných jsme prohráli.

V poslední době se ale podobný scénář u seniorské i juniorské reprezentace opakuje. Máte vysvětlení?

To neumím odpovědět. Když si vezmu zpět turnaje (MS 2014 a 2015), kdy jsme postoupili přes čtvrtfinále, tak jsme pak nedali ani gól. Dvacítky taky postoupily, taky se to nedotáhlo. Pokaždé je to jiný tým, jiná situace, ale výsledek je podobný.

Co pomůže na zklamání?

Čas všechno jednou zahojí, to patří ke sportovnímu životu. Byla to obrovská šance pro aktéry získat olympijskou medaili, protože tady nebyli hráči z NHL. Strašně jsme chtěli, ale teď to zklamání je velké a bude nějaký čas trvat. Hráči se rozjedou do jednotlivých klubů, čeká je play-off. Jenom tou další hrou mohou zapomenout. Musí se oklepat. My trenéři taky musíme na to zapomenout a jít dopředu. Není jiná cesta, tak to v životě chodí, ve sportu taky. Není to žádná tragédie, neudělali jsme tady ostudu. Jsem rád, že jsem mohl trénovat takový tým, který držel pospolu. Měl touhu, ale nepodařilo se nám to v posledních dvou zápasech přetavit. Budeme z toho dlouho zklamaní. Třeba pro nás všechny, co jsme tady, přijdou lepší časy.

Za chvíli ale startuje příprava na mistrovství světa. Mnozí hráči se budou hlásit v kempu. Ukázala vám olympiáda něco ohledně květnového turnaje?

Mistrovství je přece jenom trošku jiné. Budeme vidět, jak se budou vyvíjet play-off. jak na tom budou kluci zdravotně a jaká bude situace v NHL. Je to rozdílné než skládat tým pro olympiádu. Jsou tam přípravné zápasy, dlouhý čas na přípravu. Teď skončil jeden turnaj, nadechneme se a pojedeme dál.

Jací hráči vás v Koreji potěšili?

Neměli jsme mužstvo hvězd. Měli jsme to postavené na týmovém pojetí, neměli jsme tu někoho, kdo by vyloženě vyčníval. Jeden vlastně ano - to byl Pavel Francouz. Jsem přesvědčený, že každý hráč odevzdal maximum a všichni se vyždímali.

Máte zkušenost s olympiádou ve Vancouveru, kde byli převážně hráči z NHL. Máte zkušenosti se světovými šampionáty, kde je to mix. Jaká byla kvalita tohoto turnaje bez těch nejlepších?

Kvalita utkání s nejlepšími hráči na světě je samozřejmě jiná. Hrálo se na úzkém hřišti, hokej byl tehdy jiný, rychlejší. Jsou to trošku jiné podmínky na úzkém hřišti a s nejlepšími hráči. Pochopitelně, že když tady nejsou nejlepší hráči na světě, tak hokejová nebo sportovní úroveň není tak vysoká.

Doceníte časem čtvrté místo z olympiády?

Těžko říct. Hráči i trenéři mají dobré i negativní vzpomínky. Já osobně budu mít zařazeno hodně vysoko hlavně semifinále s Rusákama. Do smrti na něj nezapomenu, byť skončilo porážkou.

Udělal byste něco jinak?

Bezprostředně po turnaji mě nic nenapadá.