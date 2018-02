Dominik Kubalík nastoupí dokonce v první formaci s Eratem a Kovářem, Martin Růžička půjde do druhé řady k Mertlovi a Červenkovi. A šanci dostane i v přesilovkách.

„Na to, kolik jsme si proti Koreji vytvořili šancí, nebyla efektivita podle našeho přání. To je jeden z důvodů, proč jsme do toho sáhli. Dominik si umí najít místo ve střeleckém prostoru. Má vedle sebe zkušené hráče, kteří naopak umí dát skvělou přihrávku, tak věříme, že by to mohlo fungovat,“ vysvětlil asistent kouče Jiří Kalous.

Složení útoku je tedy teď následující: Kubalík, Kovář, Erat - Růžička, Mertl, Červenka - Radil, Koukal, Sekáč - Řepík, Horák, Birner. Zohorna pak bude proti Kanadě plnit roli 13. útočníka, Vondrka zůstane na tribuně. A znovu tým bude hrát na sedm obránců, zatím ale není jisté, který z beků bude mimo hru.

Jedinou lajnou, která „přežila“ řez, je tak Horákův čtvrtý útok. „Je to taková checking-line, obranný útok, který nasazujeme hlavně na první pětky od soupeře. A ve čtvrtek to zvládli velmi dobře,“ uvedl Kalous.

Trenéři čtvrteční zápas rozebírali až do půl čtvrté ráno, od desíti se zase vrhli do práce. Teď už ale hledí jen na Kanadu, se kterou se tým utká v sobotu ve 4.10 českého času. Právě Kalous má analýzu soupeře na starost a v pondělí osobně sledoval i kanadskou přípravu proti Švédsku.

„Kanada hrála velmi agresivně. Vystupňovala svoji agresivitu i v tomto utkání, takže Švédové byli trošku překvapení. Měli hodně vysunutý forčeking, což předvedli i proti Švýcarsku, takže si myslím, že na své hře nebudou nic měnit. I proto jsme se v tréninku zaměřili na založení útoku pod tlakem,“ uvedl Kalous.

„Sice mají tým z hráčů, kteří působí v Evropě, ale spousta z nich má zkušenosti z NHL. Mají svou hru v krvi a na tom nehodlají nic měnit.“

Podle Kalouse je favoritem zápasu Kanada, což by prý Čechům mělo svědčit. A využít by měli i vzájemného prosincového střetu na turnaji Channel One Cup, který Češi v Moskvě vyhráli 4:1.