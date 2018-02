Kanaďanky, které usilovaly o páté zlato za sebou, v utkání prohrávaly, ale vývoj zápasu otočily a pak je dělilo necelých šest a půl minuty od toho, aby prodloužily kralování pod pěti kruhy. Jenže Monique Lamoureuxová-Morandová vyrovnala a její dvojče Jocelyne Lamoureuxová-Davidsonová rozhodla finálové drama v šesté sérii samostatných nájezdů.

„Tohle je výhra pro naši zemi. Nemohu vám ani popsat, jak moc jsem šťastný za své hráčky. Milujeme je, to je něco neuvěřitelného. Bylo to ohromně napínavé finále a já jsem hrozně vděčný a šťastný za to, jak to skončilo. Tohle bylo neskutečné,“ uvedl kouč vítězek Robb Stauber.

Konečné pořadí 1. USA, 2. Kanada, 3. Finsko, 4. OSR, 5. Švýcarsko, 6. Japonsko, 7. Švédsko, 8. Korea (společný tým Korejské republiky a KLDR).

Velké rivalky, jež se kromě Turína 2006, kde skončily Američanky třetí, utkaly ve všech olympijských finále od Nagana 1998, šly do souboje o zlato se zkušenostmi z duelu ve skupině, který vyhrály Kanaďanky 2:1. První velkou příležitost měla dorážející Jennerová, ale americká brankářka Rooneyová byla pozorná. Další příležitosti měly na kanadské straně Rougeauová a Poulinová, ale 26 vteřin před koncem první třetiny šly do vedení Američanky, když Knightová využila přesilovku.

Úvod druhé části přinesl obrat. Po 22 odehraných minutách vyrovnala Irwinová a v 27. minutě promluvila do vývoje skóre Poulinová, která úspěšně zakončila bez přípravy z kruhu pro vhazování. Lamoureuxová-Davidsonová nevyužila velkou šanci na vyrovnání, ale stejně dopadly na druhé straně i Nurseová a Johnstonová.

Třetí dějství načala ve velké šanci Deckerová, brankářka Szabadosová ale těsné vedení Kanady udržela. V 54. minutě Staceyová nepřetavila v gólovou tečku přečíslení, vzápětí Kanaďanky špatně vystřídaly a ze sóla je potrestala Lamoureuxová-Morandová. V 56. minutě ještě Kanaďanky faulovaly, ale rozhodnutí v přesilovce nepřišlo.

„Bylo to už ke konci mého střídání, ale zdálo se mi, že soupeřky se chystají střídat. Dostala jsem se do úniku, chtěla zakončit nad lapačku, nezakončila na lapačku, ale puk skončil v bráně. Ostatní nebylo v tu chvíli důležité,“ popsala důležitý moment Lamoureuxová-Morandová.

Skromný výčet šancí v dvacetiminutovém prodloužení otevřelo přečíslení Američanek tři na dvě, které zakončila z ideální pozice Panneková těsně vedle. Hra čtyři na čtyři svědčila více obhájkyním stříbra, jenže mimo tyče skončila i pohotová teč Cameranesiové. Szabadosová se pak blýskla zákrokem vyrážečkou, když se na ni řítila Kellerová.

Během závěrečných 95 vteřin prodloužení měly Kanaďanky velkou šanci rozhodnout v přesilovce, příležitost Fortinové ale gólem neskončila a došlo na nájezdy. Na úvodní trefu Marvinové, která rozjásala americkou střídačku, odpověděla ve druhé sérii Agostaová. Čtvrtou sérii načalo parádní zakončení jednoruč v podání Daoustové, jenže Kesselová okamžitě vyrovnala.

V šesté sérii si oba týmy prohodily pořadí a začínaly Američanky: Lamoureuxová-Davidsonová proměnila, Agostaová podruhé už ne. „Bylo mi řečeno po čtvrté sérii, ať se připravím, že půjdu jako šestá. Trenér se mě jen zeptal, jestli chci jít. Řekla jsem jen ‚samozřejmě‘,“ uvedla střelkyně rozhodujícího gólu.

Kanaďankám zbyly jen oči pro pláč. Porážku oplakaly mnohé z nich. „Je to neuvěřitelně těžké. O to víc, když se na takovou chvíli připravujete a obětujete jí celý život,“ uvedla trenérka Kanady Laura Schulerová.

„Byl to tuhý boj, v němž si nepřejete, aby došlo k nájezdům, ale stalo se. Je to tvrdé. Myslím si ale, že na každou medaili z olympiády může být člověk pyšný, vždyť je to ta největší scéna světa. A až se holky jednou ohlédnou zpět, budou na sebe hrdé taky,“ dodala Schulerová.

Hokej, ženy - finále XXIII. zimní olympijské hry v Pchjongčchangu