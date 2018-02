Loch na olympiádě dvakrát vyhrál soutěž jednotlivců, v Soči přidal i triumf v družstvech a pětkrát se stal mistrem světa. V Pchjongčchangu v první jízdě sice prohrál s Gleirscherem, ale po třech kolech byl jasně v čele a snad nikdo nepochyboval, že se ziskem čtvrtého zlata stane nejúspěšnějším sáňkařem olympijské historie.

3. den ZOH Podrobné zpravodajství

Jenže ve spodní části trati v obávané deváté zatáčce udělal obrovskou chybu a skončil bez medaile. V cíli neměl zlomený favorit daleko k slzám, utěšit ho musel jeho otec a šéftrenér v jedné osobě Norbert Loch. „Měl jsem tři super jízdy a jednu jsem podělal. Takový je sport, ale je to neuvěřitelně hořký konec,“ litoval Loch, který mohl hattrickem napodobit svého učitele Georga Hackla. „Já si byl absolutně jistý, že to doveze. Ale chyby se dějí každému,“ řekl Hackl, olympijský šampion z let 1992 až 1998.

Na první místo se tak vrátil Gleirscher, který ještě nikdy ve Světovém poháru ani na MS nebyl na stupních vítězů. „Nemám slov. To, co se teď stalo, je šílené. Nikdy bych nevěřil, že se Felixovi něco takového přihodí. Je mi ho líto, ale já jsem přešťastný. Dobře jsem se vypořádal s tlakem, ale s tímhle jsem nepočítal,“ rozplýval se nečekaný vítěz.

Druhý skončil Američan Chris Mazdzer, který ve třetí jízdě zajel rekord dráhy 47,534 sekundy. Za vítězem v součtu čtyř jízd zaostal o pouhých 26 tisícin sekundy.

Čest německých sáňkařů, kteří jsou s 29 zlatými daleko nejúspěšnější zemí v historii her, zachránil Johannes Ludwig bronzem. Největším favoritům se nedařilo. Mistr světa Rakušan Kindl pohřbil naděje hned v první jízdě a skončil až devátý. Poprvé od roku 1994 nevyhrál úřadující světový šampion olympijský závod.

Hyman byl po prvním dnu dvacátý, dnes si ale ve třetí jízdě o jedno místo pohoršil a vypadl tak z elitní dvacítky, která absolvovala ještě čtvrtou jízdu. I tak je to při třetím startu na hrách jeho nejlepší výsledek.