Drobná dívka z Uherského Hradiště stihla za posledních pár dní cestu téměř přes celou zeměkouli. Měsíc tréninků v Coloradu, dva rychlé dva dny ve vlasti – a nyní už se chystá na olympijské sjezdovky v Bokwangu.

„V Česku jsem toho zařizovala spoustu, od osmi do osmi. Bohužel jsem vůbec neměla čas podívat se na Moravu, ale všem jsem volala, všichni se těší a fandí,“ říkala, než nasedla na linku Praha-Soul. „Akorát jsem si zlehka zvykla na evropský čas, zase se posuneme dál. Ale jsem ready. Bude to v pohodě. Trénink je až ve středu.“

Hned trio českých dívek může v Jižní Koreji na „prkně“ pomýšlet třebas i o medaili, diblík Pančochová patří mezi ně. „Je tu další pokus! Tedy minimálně dva,“ souhlasí, neboť ji čekají disciplíny slopestyle i Big Air.

Spousta faktorů bude ve hře. Třeba tuhá zima, vždyť v olympijské provincii naměřili nedávno celkem výhrůžných -23 stupňů. „Sníh může být přemrzlý, pak to málo jede. Snad nebudou skoky obří, abychom je vůbec dolítli,“ přeje si.

A tím seznam neznámých teprve začíná.

„Snowboarding je i o rozhodčích, to už je mimo moje síly. Záleží na počasí, jestli bude foukat, sněžit,“ vypočítává 27letá Pančochová. „Hlavně se budu snažit, co to půjde. Tak, aby mě to celou dobu bavilo, to je to nejdůležitější. Ve slopestylu mám trochu lepší šanci než v Big Airu; jelikož jsem byla zraněná, nestihla jsem natrénovat triky, které jsem si představovala.“

Před vrcholem sportovní čtyřletky ji totiž loni zabrzdily operace obou ramen, naštěstí už se dala do kupy. „Víceméně ano,“ kývne. „Snažila jsem se co nejvíc rozjezdit na větších skocích. Dostala jsem se zpátky do formy, ale když jedete na olympiádu, vždycky si myslíte, že byste potřebovali ještě víc času na přípravu.“

Na zimních hrách závodila už ve Vancouveru 2010, oproti Soči chystá i pár nových triků. A žertuje, jak ji nabyté olympijské zkušenosti zocelují: „Zatím to s nervozitou není tak hrozné, stoupne až v den závodů. Já už jsem ale veterán. Jedu na zkušenost!“

Do Asie se těšila už pro ochotu Korejců. A krom veselé nálady odlétala také vybavená novým klíčovým kusem výbavy.

„Kámoška z Češka mi udělala design. Zase trošku změna, památní olympijská helma. Jdu hlavně na to, aby zůstala celá,“ mrkne Pančochová.

Zůstane-li, pak se mohou dít zajímavé věci.

V dubnu 2017 byla Pančochová hostem diskuzního pořadu Rozstřel: