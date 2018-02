Mezi vrstevníky triumfoval v Innsbrucku 2012. „Předtím byla dětská olympiáda v Česku. Pak mistrovství světa juniorů. A teď tohle,“ rozhlídne se 21letý Portyk po mezinárodní zóně olympijské vesnice v Jižní Koreji. „Jasně, zlato z her mládeže je tak jedna desetinka z toho odsud. Ale člověk přece někde musí začít.“

Zrovna on je nyní v laufu, v generálce na Světovém poháru v Japonsku dojel čtvrtý. Byť některá esa chyběla, Portyk se i tak dokázal držet nejlepších.

Vida: poslední dobou poměrně upozaděná severská kombinace najednou srší talenty. Vedle Portyka totiž seděl 19letý Ondřej Pažout, pro změnu čerstvý juniorský mistr světa.

„Bylo to trochu hektické, ale byl jsem i doma za rodinou. Stihl jsem všechno, co jsem potřeboval,“ říká; od triumfu ve Švýcarsku neuběhly ani dva týdny, a už je v Asii. „Je to docela příjemná změna. Doufám, že aklimatizaci zvládnu.“

Tomáš Portyk Ondřej Pažout

I tihle dva jsou příkladem toho, jak se dá přes turnaje pro nadšené teenagery dostat až mezi sportovní smetánku planety. „Tady to je další krok. A největší,“ těší se Portyk, který už si start vyzkoušel minule v Soči. V Pchjongčchangu má v plánu víc než „zkušební“ účast.

I díky tomu, že na něj tlačí mladší parťáci.

„Jo, zdravá konkurence je potřeba,“ kývne. „Když člověk nemá s kým trénovat, nebaví ho to. Dělat všechno sám je nuda, s ostatními se podporuješ, víc se hecneš. Táhneme za jeden provaz. To vám dá do dalších let nejvíc.“

Sdruženáři teprve vyhlíželi první trénink, proto Portyk formu nechce hodnotit. „V Japonsku jsem udělal hezký výsledek, trochu jsem se psychicky uklidnil,“ říká. „Uvidíme, jak to půjde teď.“

Do kombinace skoku a běhu na lyžích vyrazí rovněž Pažout, který by přitom jinak možná spíš pročítal učebnice – na konci povedené sezony ho čeká maturita. „Ve škole jsem moc nebyl. Doufám, že učitelé budou ochotní mi trochu pomoct při doplňování známek, abych mohl maturovat už na jaře a ne až na podzim,“ spoléhá na vstřícnost.

Na lyžích pak vyhlíží „maturitu“ sportovní; takovou, jakou si Portyk prožil nedávno. Rychlý vlet mezi dospělé obnáší nutnost připravit se na to, že i mládežničtí šampioni budou najednou jezdit v páté či šesté desítce. „Je to těžký krok, ale chce to jít postupně. Pak se výsledky dostaví,“ radí kolegovi.

Portyka skrz úskalí protáhla třeba motivační tetování, na rameni se mu skví filmový hrdina Rocky Balboa. I v tomhle bude vzorem? „No, já si dám radši bonbon,“ zasměje se Pažout na parťáka.

Jak by se taky neusmívali. Vždyť z někdejších účastníků akcí pro omladinu jsou najednou olympionici skuteční.