Češi získají až pět medailí, věří fanoušci. Nejvíc se těší na hokej

Po osmi medailích v Soči jsou odhady české sportovní veřejnosti skromnější. Celkem 54 procent dotázaných si myslí, že olympionici přivezou tři až pět medailí a 82 procent je přesvědčeno, že alespoň jedna bude zlatá. Podle 38 procent respondentů je největší českou nadějí na zlato trojnásobná olympijská vítězka Sáblíková. Další dvě žhavá želízka jsou podle průzkumu snowboardistky Ester Ledecká (30 procent) a Eva Samková (14).

Jen čtyři procenta věří ve zlato pro hokejisty, ale přesto zůstává hokej sportem, na který se fanoušci nejvíc těší. Mezi tři sporty, na které se budou u televize dívat, jej zařadilo 70 procent dotázaných. Další pozice obsadil biatlon (57) a rychlobruslení (56).

Překvapením je, že v těsném závěsu jsou skoky na lyžích - sport, který sice má v České republice obrovskou tradici, ale forma českých skokanů nedává velkou naději na to, že by zasáhli do medailových bojů. Přesto se na skoky na lyžích chystá více lidí než na snowboarding.

Vlajkonoškou výpravy by podle dotázaných měla být nejspíše Sáblíková (37 procent), případně Ledecká (19). Dalšími jmény, která se v průzkumu objevila, jsou Samková, biatlonista Ondřej Moravec nebo kapitán hokejového výběru Martin Erat.

Hokejový turnaj bez hvězd NHL dává větší šanci českým hokejistům. To si myslí 39 procent dotázaných, 26 procent zastává názor, že bez hráčů NHL nemá takový turnaj smysl.

Otázka ruského dopingu je stále ožehavá. Pouze 18 procent dotázaných si myslí, že ruští sportovci si tak tvrdé tresty od Mezinárodního olympijského výboru nezaslouží. Naopak 45 procent s tresty souhlasí a vnímá je jako dostatečné, více než čtvrtina (28 procent) by Rusům vůbec nedovolila na olympijských hrách startovat.