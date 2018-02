Celý závod spolu jely na čele, celý závod se přetahovaly o první místo.

I do závěrečné cílové rovinky vjížděly bok po boku Švédky, Američanky a Norky.

Už už se zdálo, že právě švédské duo získá nejcennější nejcennější medaili z her v jihokorejském Pchjongčchangu. Pak ale parádní finiš předvedla Jessica Digginsová, díky které nyní USA slaví vůbec první ženskou olympijskou medaili z běžeckého lyžování.

Pro USA jde navíc o teprve druhý cenný kov z běžeckého lyžování v olympijské historii, jejich jedinou medailí dosud bylo druhé místo Billa Kocha ze závodu na 30 kilometrů z her v Innsbrucku v roce 1976.



„Připadám si neuvěřitelně, nemůžu uvěřit tomu, co se právě stalo. Celou olympiádu se tady cítíme skvěle, a to, že se nám povedlo získat medaili v týmovém závodě, pro mě znamená mnohem víc, než jakákoliv individuální medaile,“ nechala se v cíli slyšet Digginsová.



Smutnit nemusí ani stříbrné Švédky a už vůbec ne bronzové Norky.

Vždyť fenomenální Marit Björgenová se v sedmatřiceti letech stala se čtrnácti olympijskými medailemi nejúspěšnější sportovkyní v historii her.

O rekord se dosud dělila s biatlonistou Ole Einarem Björndalenem.

„Těžko se mi o tom mluví, protože si to zatím moc neuvědomuji. Když závodíte, tak myslíte jenom na závody. Myslím, že bude ještě nějakou chvíli trvat, než se zastavím a dojde mi, co všechno jsem dokázala. Ale teď takhle bezprostředně po závodě je těžké si to plně uvědomit,“ prohlásila Björgenová.

Český konec v semifinále

Ještě v úvodním semifinále dlouho o postup do finále bojovaly i Češky. V závěru se ale běžkyně na lyžích Kateřina Beroušková s Petrou Novákovou propadly a dojely páté.



Pořád však mohly postoupit do finále, pokud by se časem 16:53,06 dostaly mezi šest nejrychlejších dvojic na třetím až šestém místě.

Druhé semifinále však bylo výrazně rychlejší a české reprezentantky nakonec obsadily 11. příčku se ztrátou 1,39 sekundy na postup.

„Byla jsem před startem dost nervózní a chtěla jsem, aby se nám to povedlo. Pomohly nám lyže, který jely opravdu hodně rychle, takže myslím, že jsme to zvládly v rámci možností dobře, že to byl dobrý výkon,“ řekla Beroušková.