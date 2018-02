S tátou se toulali Jižní Amerikou a on později popsal, že ho „duch a srdce“ kontinentu naprosto uhranuly. A tak se z Tyroláka Kammerlandera stal Bolivijec. Přesněji – bolivijský olympionik.



„Je to vážně cool. A já jsem šťastný,“ rozplýval se 25letý sjezdař poté, co se i díky němu andská země objevila na zimních hrách poprvé od roku 1992. „Ahoj, Bolívie!“ zdravil rozšafně Kammerlander, vlajkonoš při slavnostním zahájení.

V nominaci ho doplňuje ještě rodilý Fin Timo Juhani Grönlund, pro změnu běžec na lyžích. Čestní členové na seznamu olympijské exotiky, však Kammerlander říkal: „Je super, že jsme tady jako tým. Obyčejně jezdím jen se svým koučem.“ Tím je táta, bývalý závodní lyžař.

A tady do příběhu vstupuje pastor.

Kammerlander se do Jižní Ameriky kdysi jako kluk vydal s otcem Rainerem a v La Pazu ho tehdy v 17 letech oslovili, zda nechce reprezentovat novou zemi. Po rocích snahy to vyšlo, a tak se Rainer Kammerlander těšil na to, až synka přivítá mezi olympioniky.

Už tohle nezní moc pravděpodobně, ale náhoda zapracovala znovu. A ve zlém.

„Pár dní předtím, než měl za mnou přiletět do Pchjongčchangu, táta doma v Rakousku odhazoval sníh ze střechy, uklouzl a spadl ze tří metrů. Má zlomených pět žeber,“ líčil smutně junior.

A tak zavolali Jörgu Walcherovi. 44letý Rakušan, kdysi krátce profesionální snowboardista ze Schladmingu, mířil na svoji čtvrtou zimní olympiádu v roli kaplana. Když zrovna duše sportovců zasáhne trudomyslnost, je to právě on, kdo jim naslouchá.

„Táta věděl, že potřebuji někoho k ruce. Že sám bych to měl těžké. Proto brnknul Jörgovi, zda by mi nepomohl,“ líčí mladší z Kammerlanderů.

Co by ne, však je pomoc bližním jeho životním posláním.

A tak jsou tady. Dobrodruh a duchovní.

„Obyčejně rána na olympiádách trávím tak, že si v kapli vyslechnu sportovce, co se zrovna někomu potřebují svěřit,“ líčí pastor Walcher. „Teď naopak musím brzy na sjezdovku, obhlížím trať, pomáhám, jak to jen jde. Zvlášť se Simonem to nejde jinak, vždyť je tu jedním z nejvytíženějších sportovců vůbec.“

To tedy. Když už Kammerlander došel až sem, přihlásil se do všech pěti disciplín alpského lyžování. Kombinaci nedokončil, ve sjezdu byl 47., v obřím slalomu 43., v super-G 45., slalom jej čeká ve čtvrtek.

Bez ohledu na výsledky je to ojedinělý příběh. A zvlášť s přihlédnutím k jednomu z aktérů i potvrzení, že cesty Páně jsou vskutku nevyzpytatelné.