Slavnostní zahájení se v Brně i Ostravě uskuteční v pátek v 11 hodin. Brněnská sportoviště vyrostou v Pavilonu Z na Výstavišti Brno, olympijské dění v Ostravě se bude soustředit zejména v okolí Ostravar arény.

„Díky spolupráci se sportovními svazy nabízíme účastníkům opravdu pestrý program. Věříme, že zaujme,“ láká návštěvníky Libor Varhaník, místopředseda Českého olympijského výboru. „Hosté si budou moci užít nejen volné sportování, ale i výukové lekce, sportování pod dohledem zkušených trenérů, ukázky jednotlivých sportů i exhibiční vystoupení.“

Do Brna zavítá olympijský projekt vůbec poprvé, primátor města Petr Vokřál jej vyhlíží s nadšením. „Kdy jindy si můžete v centru města zajezdit na snowboardu nebo na běžkách? Také se těším, až budeme kolektivně fandit českým a zejména brněnským sportovcům. Jistě nám za odměnu dovezou nějakou medaili,“ přeje si Vokřál.

V neděli 11. února se navíc z Prahy přímo na brněnské výstaviště vypraví Raška Expres, vlakový speciál k 50. výročí zlaté olympijské medaile skokana na lyžích Jiřího Rašky. Do Brna se společně s fanoušky svezou kanoista Josef Dostál, oštěpař Petr Frydrych nebo Raškův vnuk Jiří Mazoch. Raška Expres vyráží z Prahy v neděli v 8:30.

Olympijské „repete“ pro Ostravu

Ostrava byla v centru olympijského šílenství před dvěma lety, kdy otevřela Olympijský park k letním hrám v Riu. Kromě Ostravar arény se na Masarykově náměstí nachází Korejská vesnička, program se také rozroste do čtyř horských středisek Moravskoslezského kraje: Bílé, Mostů u Jablunkova, Karlova pod Pradědem a Kopřivné pod Pradědem.

„Malí i velcí si vyzkoušejí olympijské disciplíny přímo ve městě nebo na blízkých kopcích. Korejská vesnička bude lákat na sněhové radovánky, speciality tamní kuchyně i oslavu korejského lunárního Nového roku, která se uskuteční v pátek 16. února. Věřím, že si olympijskou atmosféru užije každý z nás, i když budeme od Pchjongčchangu vzdáleni tisíce kilometrů,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

Na Olympijském festivalu se prezentuje víc než 30 sportů, včetně všech disciplín zimních olympijských her, sportů letní olympiády i méně tradičních a adrenalinových sportů. Fanoušky čeká sedmnáct dnů aktivního sportování i fandění českým reprezentantům prostřednictvím přímých přenosů z dějiště her a doprovodný program v podobě exhibic, autogramiád sportovců a hudebních vystoupení českých kapel.

Olympijský festival nabídne návštěvníkům také možnost zapůjčit si veškeré sportovní vybavení přímo v areálech festivalu.

Projekt ČOV měl premiéru před čtyřmi lety, kdy se k příležitosti zimní olympiády v Soči otevřel Olympijský park v Praze na Letné. O dva roky později se letní parky k OH v Riu rozšířily do čtyř tuzemských měst. Myšlenku ocenil i MOV, který byl pro rozšíření projektu do dalších zemí.