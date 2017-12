Zásobárna olympioniků. Jaké hokejové ligy dodají hráče?

Jistě, jde o odhad MF DNES a iDNES.cz, vytvořený na základě nominací na olympijské generálky. Trenéři mohli testovat, vynechat opory, mohou přijít zranění. Přesto jde o zajímavá čísla, z nichž lze ledacos vyčíst.

Složení olympijských skupin Skupina A: Kanada, Česko, Švýcarsko, Korea. Skupina B: Rusko, USA, Slovensko, Slovinsko. Skupina C: Švédsko, Finsko, Norsko, Německo.

Třeba KHL - po elitní NHL, která svým hráčům zatrhla účast na ledě s pěti kruhy, druhá nejkvalitnější soutěž světa - dodá zhruba třetinu všech hokejových olympioniků. Řadu zástupců vyšle i švýcarská nebo německá liga. Poté může následovat Švédsko s Asijskou ligou, v níž válí korejští reprezentanti, a další v pořadí je extraliga.

Lze to brát jako porovnání úrovní soutěží? Ano, i když... „Pro extraligu to není pochvala,“ podotýká hokejový expert David Pospíšil. „Zaměřme se jen na český tým. Podívejte se, kolik máme hráčů v KHL nebo ve Švýcarsku a kolik z nich převyšuje špičkové extraligové hráče. Nemáme bohužel v cizině takové hráče, abychom mohli opomenout extraligu,“ rozvádí Pospíšil myšlenku. „Reprezentaci by měla táhnout jiná generace, ale ta nemá kvalitu.“

Legionářů je u nás hodně

Proto kouč národního týmu Josef Jandač 15. ledna - pokud nenastane nepředvídatelná situace - vyřkne jména matadorů Erata s brněnským kolegou Němcem. O olympiádě mohou snít i Vondrka, Koukal, Klepiš nebo Zbyněk Michálek. Celkově může Jandač z extraligy vybrat desítku olympioniků. K podobnému číslu se mohou vyšplhat i Slováci, vždyť v Česku si vydělává nezanedbatelná část jejich reprezentantů.

Odkud na OH Kolik hráčů mohou ligové soutěže vyslat 101 - KHL 47 - Švýcarsko 40 - Německo 32 - Švédsko 26 - Asijská liga 25 - Česko 13 - Finsko 10 - Norsko 8 - Slovensko 6 - EBEL 4 - Francie 2 - zámořské soutěže 1 - bez angažmá * Počty vycházely z nominací na poslední reprezentační akce

Vyhlídky na letenku do Koreje může živit také americký gólman Maxwell (Mladá Boleslav), norské duo Sorvik (Litvínov) - Reichenberg (Sparta), slovinský bek Gregorc z Hradce nebo jeho krajan Podlipnik, který je ukrytý v prvoligových Karlových Varech. „Celkově je zajímavý poznatek, že extraligu oživují cizinci,“ říká šéf soutěže Josef Řezníček. „Naše kluby zavítaly do Lotyšska, Slovinska, Kanady i Francie, portfolio je veliké,“ dodává.

Kvantum extraligových legionářů je spíš českou vizitkou. A ne příliš pozitivní. „Nemáme mladé hráče, kteří by hned a adekvátně doplnili mančaft. Krokům manažerů se nedivím,“ uvažuje Pospíšil. „Začínají mě rozčilovat věty, že nedáváme příležitost mladým. Já je nevidím. A když se objeví, musí si to zasloužit.“

Do extraligy přitom proudí cizinci - při vší úctě k nim - nepatřící do první garnitury. „Nejlepší si sebere KHL. Ty druhé Švýcarsko. Ty třetí Švédsko s Finskem a na nás s našimi finančními možnostmi zbývá ten zbytek,“ povídá Pospíšil. „Ale takoví Lotyši byli dobrá trefa.“ Jenže Bukarts, Džerinš a spol. pohořeli při kvalifikaci do Koreje, extraligové počty olympioniků nerozšíří.

Pauza může pomoci kvalitě play-off

Olympijský turnaj zároveň zasáhne i do kalendáře nejvyšší tuzemské soutěže. Zatímco třeba finská SM liiga má během olympiády na programu pět kol a pofrčí dál, čeští fanoušci se do extraligových arén nevypraví. „Hráči sice vypadnou z rytmu, ale v pauze budou mít možnost se o to lépe připravit na vrchol sezony. A o to by mělo být kvalitnější play-off,“ tuší Pospíšil.

Extraligový boss Řezníček zároveň apeluje na kluby, aby si přehodily poslední „předolympijské“ kolo z 8. února na jiný termín. „Původně jsme mysleli, že odlet reprezentačního mužstva bude o den později, nakonec se letí už sedmého,“ nastiňuje Řezníček. „Žádáme kluby, aby se v rámci možností dohodly a posunuly zápasy třeba do nějakého volného úterka.“

Absence reprezentantů by mohla ovlivnit závěr základní části, v níž bude zuřit boj o místenky do play-off. Kolik extraligových olympioniků přesně bude? I to napoví nejbližší zápasy, další runda je na programu hned v sobotu...