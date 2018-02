Lyže, toť jeho svět. Odmala. Závodnicky. Nyní i trenérsky. Ale jelikož Ondřej Bank působí u všeumělky Ledecké, toužil nahlédnout i za kulisy jejího druhého silného sportu. Zvlášť proto, že na sobotní finále paralelního obřího slalomu již v Jižní Koreji nebude.

„Ve čtvrtek letím za rodinkou,“ těší se do vlasti. „A tak jsem se chtěl podívat, jaké to tady je. Koukám a snažím se nasát atmosféru. Z vyprávění kluků to znám tak, že je to velká rodina.“

Pověstný pohodář Bank, jehož starší bratr Tomáš je rovněž součástí veleúspěšného týmu okolo Ester Ledecké, se zvlášť při některých příhodách dobře baví. Zlatá jízda totiž nechala v úžasu ledakoho.

„Sbíráme historky a ty od snowboarďáků jsou vtipné. Rakouští se na závod koukali v Rakouském domě, kde všichni mlčeli a nevěděli, co se děje - a snowboarďáci skákali po stole a řvali tam radostí. To jsou takové střípky, které tady lítají,“ popisoval Bank.

A směje se i tehdy, kdy má popisovat vlastní zkušenosti na „prkně“.

Zatímco na lyžích Ledeckou učí, tady by šanci neměl: „Stál jsem na něm asi dvakrát. Kámoši mě vyhecovali, abych s nimi jel rovnou do lesa, v půlmetrovém hlubočáku. Strávil jsem tam asi tři hodiny - a málem se z toho lesa nedostal.“

Jeho mise v Pchjongčchangu pomalu končí. „Teď už žádnou pozici nemám,“ povídá mladší z Banků. „Maximálně řidiče. Samozřejmě psychickou podporu. Snažím se být při ruce, dneska jsem třeba natáčel trénink. A hlavně nezavazet!“

Krom toho ale zároveň do snowboardového prostředí zavítal na zkušenou. S vědomím, že se každý postřeh bude hodit.

„Navazování oblouků. Elementy oblouku. Hraní si s rovnováhou... To jsou stejné věci. Dokonce o maličko víc stejné, než jsem si myslel,“ uznal. „Fakt jsem tam viděl záležitosti, které jsou úplně v pohodě použitelné u nás. Když budeme něco řešit, tohle se to dá využít.“

A ještě jeden zajímavý postřeh přidává. „Kombinovat snowboard s lyžemi, to je cvokárna. Ale všestrannost se vytrácí i z našeho sportu,“ hodnotí aktuální lyžařské trendy.

„Hodně se to tlačí do specializací. Na slalomáře, obřákáře. Já jsem zastáncem toho, že pomáhá jezdit na dlouhých i na krátkých lyžích. Rozvíjí to některé věci. A myslím, že by to tak mělo i zůstat.“

Tím spíš ho musí těšit práce se šampionkou, které všestrannost rozhodně neschází.

