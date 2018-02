Zlepšil jste si po sprintu a stíhacím závodě náladu?

Rozhodně. Nebyl to ode mě špatný závod. Škoda té poslední položky, ta mě mrzí hodně. Nula tam měla být. Bohužel, ta rána mi vypadla. Ani nevím, kde byla. Nemyslím si, že daleko. Prostě taková mrcha.

Podle trenéra Málka byla na deseti hodinách, zhruba tři milimetry od terče.

Ty vo.. Ale to je jedno, i kdyby byla půl metru, je to furt stejné. V cíli mě mrzelo, že ta rána dost možná rozhodovala, jestli si tu zajedu hromaďák nebo ne. (Nakonec se do něj coby 29. probojoval.)

Běžecky jste tentokrát spokojenější?

Běžecky to furt není ono, i když dnešní pocit byl o poznání lepší než ve stíhačce, kterou jsem se dost protrápil. Ta mě dost sejmula. Pak jsem se dva dny zkoušel připravit na vytrvalostní závod a myslím si, že jsem to zvládl docela dobře. Ale k té dokonalosti mi chyběly ty tři milimetry.

Po stíhačce šéftrenér Rybář tvrdil, že potřebujete jen jeden povedený trénink, abyste se střelecky vrátil do pohody, v jaké jste byl před startem her. Povedl se takový trénink?

Jo, určitě. Když jsem tu byl druhý den po stíhačce, zuřila zrovna totální vichřice. Ani další trénink pak nebyl jednoduchý, ale střílet se dalo. Já jsem předtím ve stíhačce odešel jak fyzicky, tak psychicky, ten závod jsem absolutně nezvládl. Ale za to jsem si mohl sám. Dostat se zpátky nebylo jednoduché. Jsem rád, že se mi to docela povedlo a byl jsem schopen připravit se aspoň takhle.

Ve vytrvalostním závodě jste aktuálním vicemistrem světa. Řekl byste tedy, že byl vašim hlavním závodem sezony?

Rozhodně ne. Hlavním závodem je vždycky první závod, a tím je sprint. Ten rozhodne o mnohém, což se mi zase potvrdilo. Můj sprint nebyl dobrý a od toho se odvíjela i stíhačka. Když se vám pak nepovedou dva závody, samozřejmě vám nic jiného nezbývá, než vše směřovat k tomu následujícímu. Byla pro mě určitá výhoda, že šlo zrovna o dvacítku, protože ta je extra střeleckým závodem.

Přesvědčila vás, že teď už můžete střílet dobře i v hromadném závodě?

Ano. Uvidíme, jak bude masák tady vypadat. Na mistrovství světa nebo na olympiádě se jezdí úplně jinak. Je v něm možné cokoli. Záleží, jak ti nejlepší, nebo mohu spíše říci ti dva (Fourcade a J. Bö), budou chybovat. Od toho se odvine tempo. Zažil jsem masáky, kde se dá bez problémů dojet i trestné kolo, zažil jsem i masáky, kde to nešlo ani náhodou. Ale zpravidla se na těchto akcích jezdí více takticky.