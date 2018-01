Už jsem přestával věřit, jásá čerstvý olympionik Němec. Ambice neskrývá

Pak se ale dokázal uzdravit, dostat do formy a odehrát Channel One Cup, takže když se v pondělí odpoledne usadil u televize, aby si stejně jako zbytek hokejového národa vyslechl finální seznam vyvolených z úst reprezentačního trenéra Josefa Jandače, nemusel se dlouho stresovat.

„Ondřej Němec patří k vůbec nejzkušenějším v naší nominaci. Je to účastník šesti světových šampionátů,“ řekl Jandač, který jméno zadáka mistrovského Brna vyřkl jako vůbec první z hráčů v poli.

„Člověk je rád, když slyší svoje jméno mezi prvními. Pořadí ale bylo dané podle čísel na dresu, tak to i beru. Každopádně je to příjemný pocit,“ rekapituloval Němec, vyřizující po televizním přenosu jeden hovor za druhým. Bral to jako příjemnou povinnost. „Ještě abych měl blbou náladu,“ usmíval se.

Těší se na sportovní svátek, na který se dosud, na rozdíl od mistrovství světa, ještě nepodíval. „Pocity jsou fantastické. Olympiáda je nejen největší turnaj, ale i největší sportovní akce, která může být. Pro každého je to velké lákadlo, proto teď u mě vládne i to obrovské nadšení, že toho můžu být součástí,“ povídal zkušený bek.

V nominaci doplnil svého spoluhráče z brněnského týmu Martina Erata, o jehož nominaci se nepochybovalo. O tom, jestli se s Eratem do týmu vešel taky, si Němec v extraligovém kolotoči nic nezjišťoval. V neděli hrál za Kometu v Třinci, na úterý se chystal do Zlína. „Proto ani na oslavu není čas,“ pokrčil rameny.

Martin Erat a Andreas Engqvist bojují o puk.

Z brněnských obránců je ve výběru sám, přestože do širšího okruhu kandidátů patřil i Jakub Krejčík. Právě ten se v posledních týdnech dostal do vynikající formy, patří mezi nejlepší zadáky v extralize.

„Přál jsem mu to, strašně se mu daří. Určitě by si nominaci zasloužil,“ řekl Němec o svém parťákovi z obrany, který taky oznamování olympijského týmu sledoval v televizi. „Bylo by překvapením, kdybych byl mezi vybranými,“ věděl dopředu. Němec věří, že si Krejčík ještě na akci pod pěti kruhy svoje řekne. „Je ještě mladý,“ uvedl.

Erat se netají tím, že do Koreje jede pro medaili. A Němec? „Tým na Channel One Cupu jsme měli už podobný a ukázali jsme, že Kanadu, Švédsko a Finsko dokážeme porazit. Ambice jsou samozřejmě velké,“ neskrývá odhodlání ani on.