V úvodu sezony chyběli čeští reprezentanti na předních příčkách v závodech Světového poháru. Trenérský štáb po vedením Rybáře ale ukázal, že své svěřence dokáže na vrchol sezony znamenitě připravit.

Veronika Vítková se výsledkově prosadila na stupně vítězů už v lednu, vše poté korunovala bronzem v Pchjongčchangu. Stříbrný Michal Krčmář ve sprintu pod pěti kruhy zaznamenal životní úspěch.

„Z olympiády se počítají medaile. Biatlon se za ničím nemusí schovávat. Nevím, jestli někoho zajímá 15. nebo 18. místo, naopak cenné kovy se pamatují navždy. A my máme dva, což je super úspěch,“ říká Rybář.



Jak dlouhý odpočinek dopřejete reprezentantům?

Už 5. března odlétáme na další kolo Světového poháru do finského Kontiolahti. Nyní nás čekají tři dny naprostého volna, ale nemyslím si, že se někdo zastaví. Rodiny budou chtít slyšet každý zážitek.

A poté?

Před odletem budeme trénovat v Jablonci a v Letohradu. I v rámci regenerace je důležité, aby se tělo hýbalo.

Muže za méně než dva týdny čeká další závod.

Dobře si vzpomínám po hrách v Soči, kdy jsme přijeli na Pokljuku a všichni olympijští medailisté snad chyběli na stupních vítězů. Celý ten týden se z toho vzpamatovávali. Pokračování Svěťáku je pro nás velmi důležité a určitě to nebereme na lehkou váhu.

Olympijští medailisté v biatlonu Veronika Vítková a Michal Krčmář pózují v Praze fotografům po svém návratu ze zimní olympiády v Pchjongčchangu.

Navíc český tým - na rozdíl od většiny reprezentací - čekají pouze dvě zastávky, kromě Kontiolahti ještě Oslo. Finále v ruském Ťjumeni záměrně vynecháváte kvůli dopingu. Nebojíte se ztráty kvót pro příští sezonu? Zejména muži mohou přijít o páté startovní číslo.

V dalších kolech si právě budeme vyjíždět kvóty do příští sezony. Zejména u kluků se může stát, že spadneme na jedenácté místo (znamenalo by to pouze čtyři startovací místa pro další sezonu). Jenže pokud chcete něco změnit a dát najevo, že na vašem postoji trváte, je to jediné možné gesto.

Zatím se mluví o bojkotu Čechů, Američanů a Kanaďanů. Máte zprávy i o dalších týmech?

Je to pro mě někdy až zvláštní. Jako trenéři spolu nějakým způsobem komunikujeme, spousta z nich chodí a děkuje, že někdo vystoupil. Ale na druhou stranu ten samý krok neudělají a nepřidají se k nám. Samozřejmě možná cítí tlak z politiky či svazu. Nikdy ale nemůžete věřit tomu, že někdo něco řekne a pak to dodrží, my takový ale rozhodně nebudeme. Uvidíme, jak to dopadne i s ostatními.

Například Francouz Fourcade, lídr Světového poháru a výrazná tvář v boji proti dopingu, na finále odcestuje. Bojuje totiž o velký glóbus pro celkového vítěze...

....nám jde o jedno: nechceme aby vrhnul doping v Rusku stín na závodníky, kteří makají a sportují čistou formou. Nechceme dopadnout jako sporty, kde jsou všichni na jedné lodi.

Přemýšlíte o další sezoně? Už po Soči jste prohlásil, že se chcete více věnovat rodině.

Myšlenky běží hlavou průběžně. Většinou se ale bilancuje až na jaře. Od května se začneme připravovat na novou sezonu. Uvidíme, v jaké roli u toho budu.



V Soči jste oslavili pět medailí, nyní dvě. Ohlížíte se za těmito úspěchy často?

Letos jsme ukázali, že jsme nešli špatným směrem, ač nás někteří fanoušci už v prosinci odsuzovali. Prp nás byla nejdůležitější olympiáda. Běhá mi mráz po zádech, když se ohlédnu zpět. Je za tím deset let systematické práce, a tohle všechno je odměna.

Začne se na další sezonu připravovat i Gabriela Koukalová?

Uvidíme, jestli se bude chtít vrátit. Je to vyloženě na ní. Český biatlon pro ni má otevřené dveře.



Návrat po roční pauze může být velmi náročný fyzicky i psychicky, že?

Musíte počítat s tím, že návrat bolí dvakrát někdy i třikrát víc než normální trénink. Ne každý sportovec má vůli tohle všechno podstoupit. Zažil jsem to s Jardou Soukupem po zranění. Je to strašně těžký, člověk musí být pořád na blízku a hecovat ho k tomu, aby tu bolest překonal. Pokud se ale dokáže vrátit, ukazuje to obrovskou sílu osobnosti.