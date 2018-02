Individuální olympijské starty jsou v biatlonovém centru Alpensia uzavřeny. „Na to, jak se tím tady Ondra trošku protrápil a jak moc chtěl, měl dneska na to bojovat o medaili. To mě mrzí fest,“ vyprávěl Rybář v dalším chladném jihokorejském večeru.

Za nula to v závodě mužů s hromadným startem tentokráte nezvládl nikdo, Moravec měl ke stoprocentní střelbě docela blízko. Tedy aspoň navenek.

„Já nevím. Já dneska se stojkama bojoval,“ povídal po svém 11. místě. „Kolikrát je člověk v transu a střílí snadněji. Já ale necítil správnou stabilitu. Tak, abych to mohl risknout a nasypat to tam. Nebyl jsem ve stavu, že bych si řekl: A teď to tam nasmažím.“

Proto nijak neřešil, kam se jeho rána zatoulala – chyba jako chyba.

Nebýt jí, patrně by se až do závěru mohl rvát o bronz. Takto v samém konci spadl ze 7. pozice až mimo elitní desítku.

„Není to špatný výsledek, ale po průběhu závodu spokojený nejsem,“ neskrýval. „Do osmého místa bych byl spokojený maximálně, tohle je bohužel zklamání.“

I z toho, že v určitých pasážích ho – kulantně řečeno – lyže zrovna neurychlily.

„Na ledě mi to jelo skvěle, perfektně. Ale v projetém a rozbitém sněhu to nebylo ono,“ říkal Moravec. „No a v kopci před cílem už jsem neměl šanci na vůbec žádnou reakci. S Eberhardem jsem tam nebyl schopen jet.“

Však i Rybář si povzdechl: „Lyže mu to trošku zpomalily, a to je strašně znát. Desítka prostě mrzí a takhle dvojnásob, když na kopci je sedmý a dole jedenáctý. Ale tak to je.“

Pro Moravce by mohly přijít další šance ještě ve štafetách: v mužské a hlavně v úterní smíšené; v té už Češi předvedli nejeden medailový závod.

Bude v ní? A kdo další?

„Uvidíme, jak to postavíme. Dva kluci jeli masák, na druhou stranu na tom běžecky není zle Michal (Šlesingr),“ řekl Rybář. V tomto případě má platit, že ráno bude moudřejší večera: „V pondělí máme trénink a rozhodneme podle toho, jak to při něm bude vypadat.“