„Jsem rád, že se to povedlo holkám i klukům. Včera jsem říkal, že už domů nepřijedeme poražení a dneškem se to potvrdilo,“ radoval se Rybář.

Zbytek olympiády si užijete?

Nechci říct, že si ho užijeme, protože tu máme spoustu závodů, ve kterých nám o něco půjde a ve kterých chceme ukázat to nejlepší, co v našich sportovcích je. Je ale příjemné, že obě půlky týmu dokázaly, že v nich ta síla je.

V Pchjongčchangu je to zatím ještě lepší start do olympiády než před čtyřmi lety v Soči.

Tohle vůbec nesrovnávám, protože Soči pro mě byla úžasná olympiáda, takový splněný sen. Získali jsme medaile, na které jsme čekali, a že tady budeme mít ze dvou závodů dvě? Tak to jsem nečekal. I když si samozřejmě myslím, že ten potenciál na to máme, abychom v každém závodě bojovali o medaile. To jsem říkal jak v Soči, tak před touhle olympiádou. Je to paráda.

STŘÍBRO. Český biatlonista Michal Krčmář vybojoval ve sprintu na 10 kilometrů stříbrnou olympijskou medaili. (11. února 2018)

V sobotu bronz Vítkové, v neděli stříbro Krčmáře, v pondělí zlato?

(Fanoušek z tribuny křičí: Zeptejte se ho na to, jestli v pondělí bude zlato. Mě by to zajímalo, dejte mu tu otázku).

(Smích) Jak Verča, tak i Michal nemají ty startovní pozice do stíhačky špatné, ale budou to mít těžké. Už v sobotu po holkách jsem říkal, že kdo chyboval ve sprintu, bude to chtít ve stíhačce dotáhnout. V Soči byla Gábina daleko a pak se dotahovala a skončila čtvrtá, ve stíhačce je možné všechno. Nebudou to mít lehké, ale ukázali, že se jich soupeři mohou bát.

Potřeboval Michal Krčmář před závodem trochu uklidnit? Během tréninků před závody vypadal nervózně.

On je hrozně cílevědomý sportovec, který tomu dává fakt moc. S Ondrou Moravcem vytvořili výbornou dvojici, strašně moc se toho od něj naučil a samozřejmě tím, jak je to mladý závodník, tak to chce všechno dokázat co nejdřív. Někdy to potřebuje svůj čas a hlava si vyžaduje takový impulz – dej tomu čas, nespěchej. Teď dokázal, že i s tímhle si dokáže poradit a to trenéra těší nejvíc.

Jak se dá před závodem uklidnit Michal Krčmář?

To se spíš musíte zeptat jeho. Jsem rád, že si to dokázal srovnat v hlavě a ukázal, že je závodník světového formátu a budoucnost českého biatlonu.

Kde jste prožíval ten stříbrný závod?

Hned za střelnicí. Ten sprint je takový zvláštní, než se dojede, člověk nechce předjímat. Když dojel, věřil jsem, že to může být boj o medaili, ale za ním byla spousta závodníků. V tom je biatlon kouzelný. Doufáte, věříte, ale dokud nedojede poslední závodník, nemůžete si říct: Je to tam!

Navíc v závěru to byla ještě přetahovaná s Windischem a Eberhardem.

Když vyjel ze střelnice, ztrácel Bimbo pět vteřin. V kopci za to ale vzal, bylo vidět, že síly na to má. Jediné, čeho jsem se bál, bylo to, že když jedete o stříbro na olympiádě, může vás to pohltit a pak vám na konci chybí síly. On začal ztrácet vteřinku po vteřince, ale lepšího finišmena nemáme. Věřili jsme, že ta cílová rovinka bude dobrá, a to se potvrdilo. Najel zpátky čtyři vteřiny a díky tomu má stříbro.