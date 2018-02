Němci těžko vstřebávali zklamání. Mohli se stát sedmou zemí v historii, která získá olympijské zlato. Byla by to neskutečná senzace, vždyť tým, se kterým nikdo nepočítal, byl skutečně hodně blízko.

Hráčům ve žlutých dresech nakonec nezbývalo než sledovat euforii soupeře. Soupeře, který už byl na kolenou.

Olympijské finále nabídlo neskutečné drama. Favorizovaní Rusové v čase 53:21 vstřelili gól na 2:1, jenže Němci za deset sekund vyrovnali. Ba co víc: dokonce se dostali do vedení a v závěru dohrávali v početní výhodě. Přesto necelou minutu před koncem inkasovali gól na 3:3 a utkání dospělo do prodloužení.

Klíčovým mužem utkání se stal mladý ruský útočník Nikita Gusev z Petrohradu. Nejprve vstřelil vedoucí gól Ruska na 2:1, kdy z velkého úhlu úžasně trefil malý prostor nad ramenem německého brankáře. A pak v čase 59:04 dostrkal kotouč do sítě, když favorit zkoušel zoufale vyrovnat ve vlastním oslabení bez brankáře.

Jindy kamenný kouč Oleg Znarok v tu chvíli radostně zatnul pěst, byla to velká úleva.

V prodloužení se nechal vyloučit Reimer a Rusové sehráli početní výhodu mistrovsky. Usadili se v pásmu, ukázkově zakombinovali přes celou šířku hřiště a na konci byla rána Kirilla Kaprizova z pravého kruhu.

Němci mohou být přesto spokojení, což docení zřejmě až s odstupem. Vždyť ve čtvrtfinále vyřadili Švédsko a v semifinále si poradili s Kanadou. A i ve finále byli mnohem slavnějšímu soupeři více než rovnocenným soupeřem.

Dokázali, že jejich národní DEL liga v posledních letech nabírá kvalitu, což není tak známá věc - Němci byli kromě Rusů jediným týmem na olympiádě, který složil výběr pouze z borců z vlastní soutěže.

Tým kouče Sturma se mohl opřít o zkušené, ale především o mladé a talentované hráče. Jedním z nich byl útočník Dominik Kahun, rodák z Plané na Tachovsku, o kterého je velký zájem v NHL. (Velký rozhovor s talentovaným Němcem si přečtěte zde)

Rusové byli ve finále hokejovějším týmem, ovšem výsledkově to dlouho nebylo nic platné. Byť dali šťastný první gól v čase 19:59. Favorit měl velké potíže, přesto dokázal těžké chvíle ustát. A ukázal velkou vnitřní sílu.

Deváté olympijské zlato mu patří oprávněně.