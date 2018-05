Měl být třetím brankářem Patrik Bartošák?

Jasnou brankářskou dvojkou budou na turnaji parťáci Dominik Furch a Pavel Francouz. Jenže kdo jim bude krýt záda? Třetím do party by měl být mladý gólman, který má drtivou kariéry před sebou a který má zároveň velký potenciál stát se v budoucnu reprezentační jedničkou. Tyto parametry splňuje Patrik Bartošák. Talentovaný gólman, jenž se před dvěma lety vrátil z Ameriky, se stal ve Vítkovicích momentálně nejlepším v extralize.

Měl být třetím brankářem na olympiádě Patrik Bartošák?

Měl by být v nominaci útočník Martin Růžička?



Starý známý Martin Růžička vyhlíží další šanci v národním týmu. Tenhle šikovný střelec opět září v dresu Třince, kde dává vzpomenout na sezonu, v níž nasázel 40 gólů. Má to ale háček - berounský odchovanec své kvality nikdy výrazněji neprokázal na mezinárodní úrovni. Kdykoli dostal příležitost, pokaždé zůstal v šedi průměru. Jenže teď, v generálce před olympiádou, hattrickem otočil v Channel One Cupu duel s Finskem.

Měl by být v nominaci útočník Jan Kovář?



I u něj platí podobná charakteristika jako u Růžičky. Zatímco na klubové úrovni zářil, v reprezentaci se z něj nikdy nestal tahoun týmu, byť se od něj mnohokrát čekalo hodně. Letos Kovář navíc neprožívá oslnivou sezonu: v Magnitogorsku dal zatím jen sedm gólů, přitom v předchozích čtyřech letech pokaždé dosáhl minimálně na hranici dvaceti nastřílených branek. A ani s nahrávkami to není tak slavné. Zaslouží si místo na olympiádě?

Měl by být v nominaci útočník Roman Červenka?



Také na slávistického odchovance má řada fanoušků vyhraněný názor. Tedy pokud jde o reprezentaci. Jenže jde o nejzkušenějšího borce a bylo by velké překvapení, kdy právě jeho trenér Jandač v nominaci vynechal. Nebo ne? Proti tomuto tvrzení hovoří fakt, že Červenku letos trápí zranění, kvůli kterým neabsolvoval ani jeden jeden reprezentační turnaj. A že mu také chybí herní praxe, však kvůli zdraví odehrál ve Fribourgu jen dvacet utkání. Ovšem s bilancí 7+17.

Měla by být kostra týmu postavena na veteránech?



Trenér Jandač se dopředu netajil tím, že chce olympijskou nominaci postavit především na zkušených hokejistech. „Na takový turnaj nemůžu vzít vyjukané kluky, ale borce, kteří už mají něco za sebou a nepodělají se,“ pravil kouč otevřeně. I proto pozval v průběhu sezony do týmu hráče jako Klepiš, Erat, Vondrka, Koukal, Michálek, Šmíd nebo Němec. Je to správná cesta? Nebo byste na olympiádě dali šanci raději více mladým hráčům?

Vzali byste na olympiádu někoho z úspěšné dvacítky?



Vzhledem k předchozímu odstavci se nedá moc očekávat, že by trenér Jandač dal na tak vypjaté akci příležitost někomu k juniorského výběru, který na přelomu roku slavně překročil čtvrtfinálový stín na mistrovství světa v Buffalu. Ano, v týmu kouče Filipa Pešána se objevilo několik velkých talentů, především v útoku, jenže olympiáda je přece jenom jiný level. Nebo si myslíte, že by si zasloužili šanci Zadina, Reichel, Nečas nebo Chytil?

Měl by trenér před turnajem určit jasnou brankářskou jedničku?



O místo v brance se poperou Dominik Furch s Pavlem Francouzem. Bylo by vhodné dopředu určit jednoho z nich, který bude počítat s tím, že na něm bude ležet zodpovědnost? Z psychologického hlediska je tato varianta ideální - všichni by měli dopředu jasno a mohli se v klidu připravit. Jenže hokejová praxe mnohokrát ukázala, že se vše může měnit zápas od zápasu podle aktuální výkonnosti. Je otázka, která varianta je lepší.

Měl by být kapitánem Martin Erat?



V podstatě je to podřadná záležitost, přesto zajímavá. Je jasné, že kapitána by v korejském Pchjongčchangu mohla dělat řada hráčů vzhledem k tomu, že bude kouč Jandač sázet především na starší a zkušené hráče. Podle všeho ale tato volba padne na brněnského Martina Erata. Je to ideální adept pro tuto roli? Nebo by si kapitánské céčko na dresu zasloužil spíš někdo jiný?