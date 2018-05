V předchozích závodech skončil 31letý reprezentant šestnáctý v závodě na 15 kilometrů volně, devátý ve skiatlonu a společně s Alešem Razýmem se v týmových sprintech probili překvapivě do finále, kde obsadili sedmé místo.



Nejlepší individuální umístění na olympiádě si Jakš schoval až do závěrečného závodu. Na 50 kilometrů doběhl osmý se ztrátou čtyř minut a 10 vteřin.

Poprvé bez medaile skončili v Pchjongčchangu norští běžci.

Rusové v čele s Alexandrem Legkovem zcela ovládli stupně vítězů na padesátce v Soči, ale dopingový skandál jim nedovolil v Koreji medaile obhajovat.

S podstatně omlazeným týmem však opět bojovali o zlato a málem se jim to povedlo. Zabránil jim v tom jen šestadvacetiletý Fin Niskanen, který má doma čtyři roky staré zlato z týmového sprintu a teď i nejcennější běžeckou medaili.

Ve třetím ze šesti okruhů vyrazili dopředu Niskanen a Kazach Alexej Poltoranin, který se snažil navázat na slavného krajana Vladimira Smirnova. Ten získal v roce 1994 v Lillehammeru na padesátce dosud jediné zimní zlato pro Kazachstán. Za nimi se vydal v sólové stíhací jízdě Bolšunov. Pole se hodně roztrhalo a tempu nestačili ani favorité jako Nor Martin Johnsrud Sundby a Švýcar Dario Cologna.

Poltoranin, který v této sezoně vyhrál dvě klasické patnáctky v Planici a ve Val di Fiemme, v Koreji šetřil síly na závěrečný závod a jel jen sprinty a štafetu. Tempo ale přepálil a v závěru se propadl až na patnácté místo.

Bolšunov se zavěsil za Niskanena a vzhledem k tomu, že v Koreji získal už dvě stříbra a bronz ze sprintu a ze štafety, měl být ve finiši rychlejší. Jenže Fin si v předposledním okruhu vyměnil lyže, ve sjezdech mu jely očividně lépe a Bolšunov souboj o zlato vzdal ještě před stadionem. V cíli zaostal o osmnáct sekund, jeho krajan Larkov si o více než dvě minuty později dojel pro bronz.

Nestává se často, aby vítěz maratonu začal ujíždět soupeřům už po dvaceti kilometrech, jako to udělal Niskanen. „Nebyla to naše taktika, ale trochu jsem se bál, že začne sněžit, tak jsem vyrazil dříve. Většinou mám problém vystačit se silami až do konce, ale dnes to všechno šlo skvěle. Snad se trenér nebude zlobit, že jsem nedodržel dohodnutou taktiku,“ usmíval se v cíli.

Zato Bolšunov neskrýval zklamání a vztekle zahodil hůlky. „Tohle mohl být můj závod. Měl jsem na to, abych vyhrál. Ale udělal jsem taktickou chybu, když jsem si nevyměnil lyže. Na těch sjetých jsem ve finiši neměl šanci,“ uznal po závodě stříbrný Rus.



Nejlepší z českých běžců Jakš se po většinu závodu pohyboval kolem dvacátého místa, ale v závěru měl víc sil než soupeři před ním. Osmou příčkou o jednu pozici vylepšil svůj výsledek ze skiatlonu. Až za ním doběhli například hrdina první poloviny závodu Poltoranin nebo zlatý z patnáctky Cologna.

„Podle očekávání to byl těžký závod. Druhé a třetí kolo na mě přišla krize v momentě, kdy se to roztrhalo,“ uvedl Jakš v tiskové zprávě. „Pak se mi povedlo trochu se srovnat v malé skupince, která jela v dobrém tempu. Postupně jsem se cítil čím dál lépe. Se svými výkony na olympiádě jsem opravdu spokojený,“ dodal.

„Martin si fantastickou osmou pozicí vylepšil o jedno místo výsledek z patnáctikilometrového závodu. Pro nás je to pozitivní tečka,“ uvedl trenér mužské reprezentace Zbyněk Valoušek. „Dnešní podmínky byly opravdu složité, nebylo jednoduché trefit správné lyže a všechno okolo. Honza Pešina (servisman), který těsně před startem zasáhnul, když si Martin nebyl jistý na lyžích a dal mu neotestovaný vosk, má velký podíl na tom, že se to takhle povedlo,“ prohlásil.