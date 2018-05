IPC potvrdil suspendaci Ruského paralympijského výboru, která trvá od srpna roku 2016. V Koreji počítá se startem 30 až 35 ruských handicapovaných sportovců.

Před čtyřmi lety v Soči ruští handicapovaní sportovci dominovali. Se ziskem 80 medailí (30+28+22) ovládli hodnocení zemí suverénně před Německem (9+5+1).

Mezinárodní paralympijský výbor suspendoval Rusko kvůli státem řízenému dopingu před olympijskými hrami v Riu de Janeiro. Loni v prosinci ho následoval i Mezinárodní olympijský výbor, jenž Rusko vyloučil ze zimních her v Pchjongčchangu. Pod neutrální vlajkou však bude moci v Koreji startovat 169 ruských sportovců, kteří na základě své bezúhonnosti dostali od MOV pozvání.

IPC předloni stanovil Rusku několik podmínek, které musí splnit, aby bylo připuštěno k účasti na paralympiádě. Jednou z nich je uznání takzvané McLarenovy zprávy, jež upozornila na státem řízený doping v Rusku. „Ačkoli Rusko zůstává suspendováno, udělalo výrazné pokroky. To musíme zohlednit,“ odůvodnil prezident IPC Andrew Parsons možnost startů jednotlivých sportovců, kterou Rusko před půldruhým rokem v Riu nemělo.

Ruští sportovci budou moci v Pchjongčchangu startovat v biatlonu, sjezdovém i běžeckém lyžování, ve snowboardingu a curlingu. Nezúčastní se naopak tým ve sledge hokeji.

Smůlu tak mají čeští curleři, kteří byli pro případ ruské absence první na řadě. „Musíme to rozhodnutí respektovat. Samozřejmě jsme s touhle variantou počítali, asi jsme ji dokonce měli za pravděpodobnější. Sice to ještě není úplně stoprocentně jisté, protože Rusové musejí přijmout fakt, že budou soutěžit pod hlavičkou IPC, ale nepočítáme s tím, že by to odmítli,“ uvedl na webu Českého paralympijského výboru vedoucí realizačního týmu hráčů curlingu na vozíčku Roman Suda.

