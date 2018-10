Příliš bohatý život a předčasná smrt mocného funkcionáře Baumanna

Na začátku října hostil společně s prvním mužem čínského basketbalu Jaem Mingem premiérový World Basketball Summit ve městě Si-an. Pak se přesunul do argentinské metropole Buenos Aires na letní olympiádu mládeže.

A tam Patrick Baumann dostal infarkt, po kterém mu už nikdo nedokázal pomoci.

Odešel významný člen Mezinárodního olympijského výboru. Generální sekretář Mezinárodní basketbalové federace FIBA. První muž SportAccord, organizace zastřešující celosvětové sportovní svazy. Šéf organizačního výboru mládežnické olympiády v Lausanne 2020. Činovník antidopingové WADA. Jeden z favoritů na dalšího předsedu MOV...

Odešel činorodý člověk, který vystoupal až do nejvyšších pater světové politiky. Když bylo potřeba, laškoval třeba i s prezidenty.

Patrick Baumann (vlevo) zastupoval MOV při odhalení loga pařížské olympiády 2024. Asistoval francouzskému prezidentu Emmanuelu Macronovi.

„Je to obrovský šok. Všechny nás to ohromně zasáhlo,“ loučí se s Baumannem současný šéf olympijského hnutí Thomas Bach. „Té hrozné zprávě jsme ani nemohli uvěřit. Hlavně proto, že jsme ho i teď viděli tvrdě pracovat pro sport, který miloval. Ztratili jsme mladého a sympatického lídra, byl budoucností sportu,“ dodal Bach na adresu muže, který se v MOV prosazoval od roku 2007.

Co po veleambiciózním švýcarském úředníkovi, který vystudoval právo v Lausanne a v Chicagu a sportovní management v Lyonu, zůstává?

Jedno nové sportovní odvětví. Baumann a jeho FIBA vsadili mnoho ze svého kapitálu do basketbalu 3x3. Poprvé ho uvedli před osmi lety na „teenagerské“ olympiádě v Singapuru, už za dva roky, v Tokiu, se mladá odnož basketbalu představí v programu „opravdových“ olympijských her.

A k tomu po sobě rodák z Basileje zanechal pár hodně velkých bot, které bude muset nosit nový generální sekretář FIBA. Baumann byl totiž nejmocnějším mužem mezinárodního basketbalu a svou sílu stále navyšoval.

Hledání zlatonosné slepice

Z funkcionářského pohledu je jeho mistrovským kouskem sjednocení kontinentálních organizací (FIBA Europe, FIBA Americas, FIBA Asia...) pod jednu adresu. Skoro nikdo se tehdy necukal. Vlastně jen Nar Zanolin, protřelý generální sekretář FIBA Europe, byl proti. A velice rychle na to doplatil vyhazovem. Před čtyřmi lety se v Istanbulu zrodila nová a jednotnější FIBA.

Smysl tohoto formálního kroku? Sebrat co nejvíce ze stolu, u kterého kraluje NBA.

Komerční tažení americké profiligy je famózní. Ale zbytek světového basketbalu má své vlastní ambice. A tenhle „zbytek“ toužil Baumann sjednotit a přál si dorovnávat ztrátu na jiného sportovního giganta: fotbalovou FIFA.

Momentka z istanbulského hlasování, kterým se posílila centrální FIBA a oslabily kontinentální organizace.

Zlatonosnou slepičkou pro světový basketbal by se mělo stát mistrovství světa, nově už pro 32 zemí. Pod Baumannovou vládou se finálový turnaj přesunul ze sudých let a konkurence fotbalu do let lichých, dosud zabraných atletikou a ragby. První test tohoto tahu proběhne už za rok v Číně.

Součástí nového mundialu jsou však také kvalifikační okna, která narušují plynulost klubové sezony. Inspirace z fotbalu vyvolala v basketbalovém světě značné napětí.

NBA se reprezentačním přestávkám podřizovat rozhodně nehodlá (ovšem její komisionář Adam Silver nápad podpořil). Totéž platí i o americká univerzitní lize NCAA. A špracjla se také Euroliga, sdružující nejbohatší evropské basketbalové kluby.

Zápory i klady jsou zjevné. Ti nejlepší světoví basketbalisté se v podstatné části kvalifikace objevit nemohou a (nejen oni) systém kritizují. Jenže novinka dostala do mnoha zemí velké reprezentační zápasy, které mají tu moc sjednotit fanoušky. Stačí zmínit rekordní návštěvu na duelu Česko - Rusko, podobnou slávu však zažívali třeba ve Švédsku nebo ve Finsku. Takové chvíle dodávaly velkému Baumannovu snu novou energii.

Pardubická aréna během zápasu českých basketbalistů s Ruskem.

Ve FIBA však zároveň doufají, že by komerční impulz mohl přinést basketbal 3x3. Desetiminutové bitvy na jediný koš začínají produkovat nové hvězdy a nové peníze, pro mladé značky typu Red Bull jsou ideální příležitostí. K popularitě klasického basketbalu ovšem má 3x3 ještě daleko (asi jen málokdo zná současnou světovou jedničku Srba Dušana Buluta). Až případný olympijský úspěch v Tokiu 2020 může tohle začít měnit.

Zatím nejméně úspěšný pokus dostat FIBA na výsluní přišel s reformou evropské pohárové scény, především vznikem Ligy mistrů. Inspirace je i tady jasná, už s ohledem na jméno nové soutěže. Do jejího čela byl nainstalován řecký fotbalový manažer Patrick Komninos. Ale nápad se setkal s odporem.

Rozštěpit jádro Euroligy, tedy jednotu jedenáctky nejbohatších evropských klubů, od Realu Madrid a FC Barcelona přes řecké obry až do Fenerbahce Istanbul, Maccabi Tel Aviv nebo CSKA Moskva, se pánům z FIBA za poslední tři roky nepovedlo.

Letos na jaře byl na spadnutí první úspěch, přestup Panathinaikosu Atény, horkokrevného majitele klubu Dimitrise Janakopulose se však bossům Euroligy povedlo uklidnit. Soutěž pokračuje dál jako nejlepší na kontinentu, zdá se, že dokonce posílena. Po plnoprávném členství v ní navíc touží třeba FC Bayern Mnichov, nový pařížský projekt či aktuálně nejbohatší francouzský klub ASVEL, řízený zpoza oceánu Tonym Parkerem a Nicolasem Batumem, dvěma veterány NBA.

Liga mistrů sice do své třetí sezony vstoupila jako nejnabitější v historii, přízeň špičkového německého klubu Brose Bamberg, bohatého izraelského Hapoelu Jeruzalém s hvězdným Amar’em Stoudemirem v sestavě, Virtusu Boloňa či Besiktase Istanbul jsou jen zlomkem toho, jak si FIBA svou výkladní klubovou skříň touto dobou představovala.

Patrick Baumann, Adam Silver a Jao Ming hovoří o svých vizích na nedávném World Basketball Summit:

Čelem k Číně

A ještě něco bude Baumannovu éru symbolizovat. Přízeň Dálnému východu v čele s Čínou. O 300 milionů čínských basketbalových fanoušků a další desítky milionů milovníků třeba na Filipínách stojí za to zabojovat, dokud jsou trhy mladé.

FIBA si pomáhá velkými mistrovstvími a kongresy; o čínském MS pro rok 2019 či nedávném World Basketball Summitu, jenž se má do Číny každým rokem vracet, už řeč byla. V roce 2023 se o šampionát podělí Filipíny, Japonsko a Indonésie. A k ukrácení chvíle slouží Asiatům četné šampionáty a světová finále ve 3x3.

Adam Silver (první muž NBA, vlevo), Jao Ming (šéf čínské asociace CBA, uprostřed) a Patrick Baumann (generální sekretář FIBA) se sešli u trofeje pro světové šampiony.

O Čínu se FIBA důrazně opřela také na sponzorském poli. Americkému Nike, japonskému Moltenu a švýcarskému Tissotu dnes dělají společnost čínští giganti Wanda, Tencent, TCL, Ganten a BG.

Přes mnohé spory napříč Evropou byla Baumannova pozice ve FIBA neotřesitelná. Smlouvu na post generálního sekretáře měl až do roku 2031. Kdo se do toho obuje po něm, o tom se zatím ani nespekuluje.