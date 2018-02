Dušková s Bidařem se tři měsíce po partnerčině operaci kolena se známkou 123,08 bodu přiblížili na jedenáct setin osobnímu rekordu z loňského vydařeného mistrovství Evropy a oproti krátkému programu si o jedno místo polepšili.

Osmnáctiletí juniorští mistři světa z roku 2016 v programu na směs hudby světoznámého Cirque du Soleil neměli úplně jisté jen výjezdy ze sólových skoků, trojitého toeloopa i kombinaci trojitého salchowa s dvojitým toeloopem ale zapsali.

Dušková na operované noze ustála i odhazovaný lutz a salchow. Už i při těchto prvcích získala jistotu. „Já měla před olympiádou problém, že při těch házených skocích jsem necítila, jak jsem vysoko nad ledem a kdy mám rozbalit ten skok do výjezdu. Ale s tréninky to přišlo samo. Už je to v pohodě,“ řekla.

Celkem navzdory tréninkovému manku nasbírali na ZOH 186,33 bodu, což bylo o 6,63 bodu více než při loňském čtrnáctém místě na MS. „Přijeli jsme sem jen s tím, že tady budeme jen nějak existovat. A když jsme k tomu přidali dobrý výkon, tak spokojenější už moc být nemůžeme,“ uvedla Dušková.

„Je to úžasný pocit. Jsme rádi, že už je to za námi a nemusíme další den ráno vstávat,“ pousmál se Bidař a poukázal na nezvykle brzký začátek rychlobruslařských závodů na olympiádě. Například česká dvojice musela vstávat po páté hodině ranní, aby před jízdami stihla i brzký trénink.

Bezprostředně po své jízdě se největší české krasobruslařské naděje zařadily na druhé místo, předstihly zkušené Američany Alexu Scimecaovou-Knierimovou a Chrise Knierima. „Před jízdou mě ani nenapadlo, že bychom mohli někoho z nich porazit, ale když tam pak byly ty známky... Jsou to nejlepší body v sezoně, a když jsme viděli tabulku s pořadím, tam jsme oba koukali s vyvalenýma očima, že nejsme poslední,“ uvedla Dušková.

VÍTĚZOVÉ. Nejlepším párem olympijského závodu sportovních dvojic byli Němci Savčenková s Massotem.

V nejsilnější skupině jako první startovali Savčenková s Massotem, kteří kvůli partnerovu dvojitému salchowu z krátkého programu museli dohánět ztrátu. Za čistou volnou jízdu získali 159,31 bodu, čímž o více než dva body překonali vlastní rekordní zápis z prosincového vítězného finále Grand Prix. Úřadující mistry světa Suej Wej-ťin a Chan Cchunga, kteří po krátkém programu vedli, nakonec za sebou nechali o 43 setin bodu. Číňané doplatili na chyby při sólových skocích, k olympijskému titulu jim nepomohl ani čtverný twist.

Bronzovou medaili získali Kanaďané Meagan Duhamelová a Eric Radford, kteří se blýskli odhozeným čtverným salchowem. Na čtvrtou příčku se po řadě chyb propadli Rusové Jevgenija Tarasovová a Vladimir Morozov, kteří byli po krátkém programu těsně druzí.

Olympijský program pokračuje v pátek krátkým programem mužů, ve kterém se představí další český reprezentant Michal Březina.