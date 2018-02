Což tedy bude i případ zítřejšího čtvrtfinále, které český národní tým v Pchjongčchangu rozehraje dlouho před tím, než většina fanoušků teprve vstane do práce.



Tak či tak Holík věří, že to nebude poslední příležitost, jak Čechy na olympiádě sledovat. Čili že není nezbytně nutné se k přenosu „na sílu“ budit.

„Já klukům věřím. A věřil jsem jim od začátku, ještě než turnaj začal. Doufám, že čtvrtfinálový zápas zvládnou. Ze skupiny postoupili jako první, takže zatím spokojenost,“ pravil. V olympijském pavouku by naplnění tohoto předpokladu znamenalo hru o medaile, zlaté nebo bronzové.

V případě centra, který v posledních sezonách pravidelně patří do reprezentačního výběru pro evropské akce, nezůstává ve sledování olympiády jen u hokeje. „Prakticky vždycky, když si pustím televizi, tam olympijský program mám. Třeba i jako kulisu. Přímé přenosy, záznamy, všechno tam běží,“ popisuje.

„Samozřejmě jsem byl nadšený a trochu překvapený z Ledecké, to asi všichni. Nečekal jsem ani výhru slovenských hokejistů nad Ruskem. Díval jsem se i na rychlobruslení. Sleduji všechno. Nemám extra velký přehled, ale podívám se na všechno,“ říká.

V úterý večer do zápasového režimu vpluje s Kometou i on. Úřadující mistr má během přestávky v extralize naplánovaný zápas s ruským Soči, týmem KHL, který je v Česku na soustředění. Ve čtvrtek hraje se Zlínem, ještě před tím se dnes od 18 hodin představí v Brně. Mužstvo na postupové příčce do play-off KHL vede jako trenér Sergej Zubov, v jeho brance stojí Konstantin Barulin a během sezony jeho obranu zpevňuje český olympionik Adam Polášek, momentálně v Pchjongčchangu.

„Těším se, je to zajímavé zpestření i pro fanoušky. Přijede tým z KHL, ne z extraligy, zase je to něco jiného,“ říká šikovný tvořivý útočník, který se stále víc zabydluje v kádru Komety. Po příchodu z Mladé Boleslavi má na kontě čtyři zápasy.

„Jsem tady spokojený. Ještě bych od sebe čekal, abych se prosadil bodově, je to z tohoto pohledu naprázdno, ale herně to není špatné. Tým se mi hodně líbí,“ netají se Holík. Jeho kolonky v kanadském bodování stále obsazují samé nuly. „Ale šance jsou. Chce to zůstat trpělivý. Ono to přijde,“ doufá.