To bylo krásné překvapení! Koukala čeká v 35 letech olympijský debut

„Když člověk slyší při nominaci svoje jméno, je to krásný pocit. Každý samozřejmě doufá, že by se tam mohl dostat, ale dopředu jsem o tom neměl tušení. Bylo to pro mě překvapení,“ uvedl ke své nominaci hokejista, který se olympijského turnaje dočkal ve svých pětatřiceti letech.

„Do nároďáku se na kluky těším samozřejmě hodně. Na mistrovství světa jsem byl, na olympiádě nikdy, takže jsem zvědavý, jak to tam bude vypadat. Jsem hlavně natěšený a zvědavý,“ prozrazuje.

Před letošní olympiádou Koukal startoval na pěti světových šampionátech. Hned z toho prvního, z Německa v roce 2010, si přivezl zlatou medaili. O dva roky později, kdy se hrálo ve Finsku a ve Švédsku, pomohl k zisku bronzových medailí. Naposledy si na světovém šampionátu zahrál před dvěma lety v Rusku.

Nyní na něj čeká premiéra pod olympijskými kruhy. Turnaj v Koreji začne za měsíc. „V Jižní Koreji jsem taky nikdy nebyl, i když jsem byl kousek od ní, když jsme hráli ve Vladivostoku zápas KHL. Bude to určitě něco jiného, ale za památkami tam nejedeme,“ poznamenal hokejista, který bude patřit k nejzkušenějším hráčům výběru kouče Jandače.

Na svém kontě má 118 reprezentačních startů, lépe na tom je pouze další útočník Roman Červenka, společně s kapitánem Martinem Eratem jediní dva hráči, kteří si dosud na olympijských hrách zahráli.

Koukal by nemusel být jediným hráčem Mountfieldu, který by se na olympijských hrách v Koreji mohl objevit. Za slovenskou reprezentaci si v této sezoně zahráli brankář Patrik Rybár, obránce Dominik Graňák a útočník Lukáš Cingel, Slovinsko v minulých sezonách pravidelně reprezentoval obránce Blaž Gregorc.