Těším se na každý závod, říká Nováková před odletem do Pchjongčchangu

Perné dny prožívá Petra Nováková. Nejdřív o víkendu ve Světovém poháru potvrdila, že se usadila na bodovaných příčkách a šlape elitě na paty. Aby toho nebylo málo, v úterý navíc stihla zkoušku a tři zápočty.

Ze školy si spěchala vyzvednout olympijskou kolekci. Už dnes v ní odletí na olympiádu. „Hlavně si s sebou chci vzít dobrou náladu a pozitivní energii. „Těším se na každý závod,“ vzhlíží Nováková k ZOH v Pchjongčchangu.

„Uvědomila jsem si, že si to musím užít, brát to jako zábavu, a ne jako povinnost.“

Po minulé sezoně ovlivněné nemocí i obnoveným zraněním ramene se letos Novákové daří. Běžkyně na lyžích z Nových Hamrů na Karlovarsku bodovala ve většině závodů, do kterých nastoupila. Nejlépe dojela devátá v Lenzerheide. V etapové Tour de Ski skončila třináctá.

„Jsem víc v klidu a víc si věřím,“ řekla. Změnu oproti minulé zimě cítí především v psychice. „Je to asi o hlavě. Uvědomila jsem si, že si to musím užít, brát to jako zábavu, a ne jako povinnost,“ konstatovala v rozhovoru pro ČTK.

Před rokem byla nemocná a pak se nemohla rozjet. „A začala hrát roli hlava. Říkala jsem si, že to nejde, nepůjde a že to pořád nejde,“ vzpomínala. Na světovém šampionátu v Lahti si navíc podvrtla rameno a ukončila sezonu. „To byla poslední tečka. Od té doby jsem to hodila za hlavu a beru sport z jiné stránky.“

Léto se jí vydařilo, ale před sezonou řešila náhlé problémy s kyčlí. Místo ježdění na ledovci v září odpočívala. A znovu prožívala muka. „Bylo to náročné. Nevěděla jsem, co to je, ale kupodivu se to na mně nepodepsalo.“

Vynechala úvodní Světový pohár a do seriálu vstoupila začátkem prosince v Davosu. Už týden předtím na soustředění ale přišel zlom. „Na lyžích jsem se cítila dobře a měla jsem radost z pohybu. Od té doby to funguje. Sport není o povinnostech, je to hlavně o zábavě a že si užívám pocit z jízdy na sněhu,“ prohlásila.

Čtyřiadvacetiletá závodnice Slovanu Karlovy Vary může odjet do Pchjongčchangu s myšlenkami na první desítku. „Po výsledcích, které jezdí, na to má a doufám, že to tak dopadne. Ke špičce nemá daleko,“ věří její kouč Lukáš Krejčí.

Sama lyžařka nechce o konkrétních umístěních mluvit. „Chci se cítit dobře, aby to byla hezká jízda, abych měla radost. Neřeknu výsledek, ale myslím, že to bude dobrý,“ řekla.

Minimálně by měla vylepšit výsledky ze Soči. Před čtyřmi lety skončila čtyřiadvacátá ve sprintu a shodně na pětatřicátém místě ve skiatlonu i třicítce.

Skloubit s lyžováním studium na vysoké škole dál zvládá. Den po 15. místě v Seefeldu dělala zkoušku a zápočty z reakčních mechanismů v chemii potravin. „Učím se během přípravy. Nemám volný čas, ale vybrala jsem si to a mám to ráda. Nebere mi to energii,“ řekla. Kouč jí složil poklonu: „Je zvyklá být v zápřahu fyzickém i studijním a zvládá to. Má to v hlavě srovnané.“