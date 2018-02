„Moc komfortně jsem se dneska necítila,“ řekla Nováková v cíli.

Na nejlepší jste ztratila dvě a půl minuty. Jak desítku hodnotíte?

Moc komfortně jsem se dneska necítila, dost mě bolely nohy a trať byla náročná. Oproti předešlým dnům se dost změnila, stoupalo se z nejnižšího bodu na ten nejvyšší v rámci jednoho kopce a pak je to o tom, jak si člověk dokáže rozvrhnout síly.

Vám se to povedlo?

Snažila jsem si je nějak rozumně rozvrhnout, abych v prvním kole nejela úplně na maximum a zbyly mi nějaké síly do toho druhého. Ale na trati síly postupně odchází. Dneska to bylo opravdu hodně náročné.

Po skiatlonu jste říkala, že právě z bruslení jste měla dobrý pocit. Ten jste si ale do desítky úplně nepřenesla, je to tak?

Já se snažila, ale opravdu mě hodně bolely nohy, aniž bych to nějak zapříčinila nebo že bych přepálila tempo. Od začátku závody jsem je cítila a snažila se kvůli tomu to tempo krotit, abych se vyvážila a šetřila energii. A jela jsem, jak jsem jela.

Čím to bylo, že vás tak bolely nohy? Může za to nějaké lehčí nachlazení?

To ne, nevím. Občas to tak přijde, že člověka bolí nohy.

Osmadvacáté místo pro vás musí být zklamáním, asi jste čekala víc, ne?

Až si to večer rozebereme, tak můžu říct, jestli je dvacáté osmé místo zklamání. Podle toho, jak jsem se cítila, tak to mohl být dobrý výsledek, bohužel.

S lyžemi jste tentokrát byla spokojená?

Nemůžu říct, jestli jsem s nimi spokojená, nebo ne, je to prostě další závod, ve kterém jsem se necítila úplně dobře. Jsem ráda, že jsem to dojela. Ale přijdou další závody, tak třeba se budu cítit líp.

Jak si teď vyčistíte hlavu od dvou ne úplně vydařených závodů?

Na pokoji máme s holkama pohodu, zasmějeme se spolu, to je fajn.

Máte kromě štafety i týmový sprint a třicítku klasicky?

Třicítku určitě pojedu a o sprintu uvažujeme. Tím, jak jsem byla zklamaná ze skiatlonu, tak bych si ještě zazávodila. Je možné, že se na start postavím.