Tak jsme tě tam dostali, slyšel šťastný olympionik Rybár v hradecké kabině

Když se Patrik Rybár po oznámení nominace slovenské reprezentace pro nadcházející zimní olympijské hry objevil v kabině hradeckého Mountfieldu, vyslechl si i toto: „Tak jsme tě tam dostali.“

Co jiného - vedle gratulací - také mohl jako jeden z nejmladších hráčů týmu v kabině, kde o vtípky není nouze, čekat?

Bral to s nadhledem. „Všichni mi gratulovali. A vtipálci, kterých máme v kabině dost, si i něco přidali,“ vypravuje čtyřiadvacetiletý gólman, jak prožíval první chvíle v pozici budoucího účastníka letošních olympijských her.

Nijak netají, že to pro něj bylo obrovské překvapení, protože se i přes svoji výbornou sezonu přikláněl k tomu, že přednost dostanou jiní gólmani.

Neměl jste dopředu žádné tušení, že byste se v trojicí gólmanů mohl objevit?

Vůbec žádné signály, že bych mohl jet, jsem neměl a ani jsem s tím nijak zvlášť nepočítal. Vždyť jen v české lize je řada výborných slovenských brankářů.

Tak to bylo ve středu obrovské, ale příjemné překvapení?

Tak to zase ne, Ján Lašák (trenér brankářů slovenské reprezentace) mi totiž den předem volal, že bych měl jet. A ve středu se to jen potvrdilo.

V neděli se byl Ján Lašák podívat na zápase s Libercem ale vy jste nechytal. Nominace přitom ještě nebyla uzavřena...

Já jsem ale věděl, že chytat nebudu, byl jsem na tom dohodnutý s trenéry.

Nakonec to na vaši nominaci nemělo vliv. Čemu přičítáte, že jste nakonec před ostatními dostal přednost?

Je to rozhodnutí trenérů, které mě mile překvapilo. Trenéři jako s prvními dvěma počítají s Jánem Lacem a Braněm Konrádem. A když se rozhodovali o trojce, tak dali přednost mladšímu.

V listopadu jste dostal šanci na Německém poháru v jednom zápase a vychytal jste nulu. Byla pro vaši nominaci hodně důležitá?

Třeba pomohla, ale podle mě je nejdůležitější, že se nám daří v klubu, že máme letos dobré výsledky. Za to musím klukům poděkovat, protože opravdu je hodně jejich zásluha, že to vychází.

Však vám to nezapomněli v legraci připomenout.

To k tomu ale patří. Jinak mi všichni gratulovali a je vidět, že mi to přejí.

O dva dny dříve jste asi i vy gratuloval Petru Koukalovi, když byla oznámena česká nominace a on v ní měl své jméno. On pak po oznámení slovenské nominace mohl gratulovat hned vám třem. Bylo to pro ně velké překvapení?

Jak už jsem říkal, já jsem to věděl o den dřív a Dominik Graňák neoficiálně také. Nejvíc překvapený tak asi byl Lukáš Cingel, ten se to dozvěděl až při oficiálním vyhlášení naší nominace.

Když to pro vás bylo takové překvapení, sledoval jste vůbec, s kým se Slovensko na olympiádě utká?

Abych pravdu řekl, tak moc ne, až potom jsem se na to podíval podrobně. Nečeká nás nic lehkého, ale věřím, že to budou super zápasy.

Na olympiádu pojedete přesně dvacet let poté, co na ní poprvé chytal váš otec. Už vám stačil pogratulovat k tomu, že ho napodobíte?

Zatím jen to, jinak nic víc jsme neřešili. Mám ale radost z toho, že to těší všechny kolem mě. A já jsem z téhle šance šťastný a hlavně vděčný, je to pro mě další motivace.

Olympiáda je sportovním svátkem nejen pro hokej. Jak se těšíte na další sporty a které budete případně sledovat?

Pojedu tam kvůli hokeji a na něj jsem hodně zaměřený. Protože jsem nikdy na olympiádě nebyl, tak nevím, jak to tam chodí. Ale pokud bude možnost, tak bych fandit šel.

Do olympiády vás čeká ještě několik extraligových zápasů, první už v pátek v Brně. Budete chytat?

Měl bych. Na pauze jsme byli domluveni s trenéry. Hlavně proto, že jsem potřeboval nějaký úsek, kdy bych mohl trochu víc potrénovat. Kvůli letnímu zranění jsem hodně ztratil a od té doby nebyl čas, kdybych si mohl dát větší tréninkové dávky. Teď ta možnost byla, mohl jsem trénovat víc než normálně. Bylo to potřebné nejen kvůli olympiádě, ale také před blížícím se play-off.

Patrik Rybár z Hradce Králové marně sahá po puku v utkání proti Kanadě na Spengler Cupu, před ním cloní Andrew Ebbett.

Co jste říkal výkonům vašeho kolegy Jaroslava Pavelky v těch dvou zápasech, kdy chytal místo vás?

Že chytal výborně.

Týmu se ale tak moc nedařilo...

Opravdu to nešlo tak moc jako předtím, snad se k tomu ale co nejdřív vrátíme.

V Brně to nebudete mít jednoduché, co čekáte od Komety?

Že je silná a že se v poslední době dostala do výborné formy, což nejlépe ukazují její výsledky. Navíc hraje doma, což je pro každého těžké a my jsme s tím také měli problémy.

Na podzim jste tam od doby, kdy se extraliga vrátila do Hradce, vyhráli za tři body poprvé. Našli jste tím na Kometu recept?

To se teprve uvidí. Je na nás, abychom tu výhru potvrdili.