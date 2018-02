Veronika Vítková potěšila české fanoušky hned druhý den her, kdy ve sprintu žen skončila na třetím místě. Protože cenný kov vybojovala hned zkraje olympiády, oslavy musely počkat.

„Ani jsme neměli čas podpořit ostatní české sportovce. Program byl opravdu nabitý,“ popisovala 29letá biatlonistka. Největší zážitky tak má z trati. „A také z Českého domu. Přivítání tam mě dojalo k slzám.“

Na skvělý počin Vítkové navázal den po ní senzačním stříbrem ve stejné disciplíně Michal Krčmář. Vzhledem k následnému programu ale šly emoce stranou.

„Užil jsem si to akorát s týmem v cíli. Musel jsem krotit euforii, protože mě pak čekala ještě spousta závodů. Větší oslava přijde zřejmě až po sezoně,“ vyhlížel Krčmář.

Počkat tak bude muset i sraz olympijských medailistů ve Vrchlabí. Právě odtud pocházejí kromě Krčmáře i snowboardistka Eva Samková a rychlobruslařka Karolína Erbanová, které obě získaly bronz. „Bude super, až se tam všichni tři sejdeme,“ těší se Krčmář.

S úspěšným biatlonovým duem se do vlasti vrátil také šéftrenér Ondřej Rybář. „Medaile jsou pro nás obrovským úspěchem, jsme ohromně šťastní. Ať dopadne sezona jakkoliv, cenné kovy z her jsou pro nás nejdůležitější.“

Kouč se také bavil o své budoucnosti u reprezentace. „Nemyslím si, že by to byl můj poslední okamžik u biatlonu. V Soči jsem řekl, že bych chtěl věnovat víc času rodině. Čtyři roky uplynuly a já měl pocit, že tým mě potřebuje. Nás ještě čeká konec sezony, uvidíme, co bude pak.“

Trochu ho mrzí situace kolem bojkotu finále Světového poháru. Český svaz oznámil, že se biatlonová reprezentace kvůli ruským dopingovým kauzám nezúčastní vrcholu poháru v Ťjumeni. „Ale nikdo se k nám nepřidá. Ostatní trenéři nám děkují, plácají nás po ramenou, vyhraněný názor však nemají,“ litoval Rybář.