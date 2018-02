Svoboda si dobíral Špačka: Lindros ti vymáčkne beďara o mantinel

úno 22 2018

Viděl sám sebe o dvacet let mladšího, oprášil si pár vzpomínek na únor 1998. Při předpremiéře filmu The Nagano Tapes v Českém domě na olympiádě v Koreji si však hokejový trenér Jaroslav Špaček především přál: „Už by to chtělo nějaký nový úspěch. Doufám, že nějaký přidáme tady.“