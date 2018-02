Bývalý biatlonista Tichonov: Potrestejte šéfa MOV za křivé obvinění

„Mám za všechny, kteří byli dnes omilostněni, velkou radost,“ řekl Tichonov serveru championat.com. „Je to skvělé, ale teď musí být všichni, kteří to zavinili, potrestáni kvůli křivým obviněním. Je nutné za to potrestat i Thomase Bacha,“ dodal mistr světa z let 1969, 1970 a 1973.

Ruská dopingová kauza Jak se obří sportovní skandál vyvíjel?

„Takové ponížení nikdo v historii olympijského hnutí nezažil. Když budeme bezzubí a necháme si to líbit, mohlo by nás to stejné potkat před letní olympiádou,“ přidal Tichonov, který má na kontě mimo jiné i olympijské stříbro z her v Grenoblu v roce 1968.

Soud v Lausanne se zabýval odvoláním 39 sportovců, kteří kvůli dopingovým podvodům na domácí olympiádě v Soči dostali doživotní zákaz startu na hrách a byli vyškrtnuti z výsledků. CAS však v 28 případech sankce kompletně zrušil a sportovce vrátil do výsledkových listin, zatímco u 11 reprezentantů zmírnil doživotí na zákaz startu na únorové olympiádě v Pchjongčchangu.

Spravedlnost zvítězila, zase se nás můžete bát

Radost z rozhodnutí arbitráže měl i běžec na lyžích Alexandr Legkov, který kvůli původnímu trestu přišel o olympijské zlato ze závodu na 50 km. „Nejde to vůbec popsat, bylo to hodně emotivní. Řekl mi, že dneska se znovu narodil a je nejšťastnější člověk na světě,“ popsal trenér ruské reprezentace Markus Cramer.

Alexandr Legkov

„Spravedlnost zvítězila, i když jsem tomu původně vůbec nechtěl věřit,“ přidal další omilostněný běžec na lyžích Nikita Krjukov, kterého trest připravil o stříbro ze štafety. „Doufám, že všichni cizinci si užili medaile ze Soči, které dostali poté, co nám je sebrali. Teď už můžou jen nervózně sedět a zase se nás bát,“ upozornil.

Nikita Krjukov

Krjukov následně oznámil, že se chce kvůli pomluvě soudit s MOV. „Moje jméno, jméno olympijského medailisty, prostě vzali a namočili do bahna. Nevidím jediný důvod, proč bych to měl tolerovat.“

Běžec na lyžích Sergej Usťugov, který sice mezi potrestanými nebyl, ale přesto mu MOV nepovolil start v Pchjongčchangu, ocenil především výdrž obviněných kolegů. „Dobro vždycky zvítězí nad zlem. Obdivuji všechny, kteří si tím museli projít. Byl jsem svědkem, jak trénují, bojují a snaží se udržet motivaci i ve chvílích, kdy se naděje na spravedlnost rozplývala. Navíc když věděli, že celou věc nemůžou sami moc ovlivnit,“ napsal na sociální síti Instagram.

Podle místopředsedy Ruské lyžařské federace Sergeje Krjanina rozhodnutí CAS je důkazem toho, že zvítězil zdravý rozum. „Pro nás, kdo jsme bojovali za spravedlnost, je to vítězství. Radujeme se společně s médii, fanoušky a všemi, komu (zákaz) nebyl lhostejný; naše úsilí nepřišlo vniveč,“ uvedl Krjanin. Zda se ruští lyžaři budou moci olympiády zúčastnit, bude podle něj záležet na náladě v MOV.

Mluvčí prezidenta: Budeme dál hájit práva ruských sportovců

Rozhodnutí CAS přivítal mimo jiné i Kreml, podle agentury TASS pak vyzval k pokračování v boji za práva ruských sportovců.

„Nejednou jsme říkali, že budeme i nadále s pomocí všech dostupných prostředků podporovat naše sportovce v jakýchkoliv krocích, které mají za cíl hájit jejich práva. Po informaci o rozhodnutí Arbitrážního soudu pro sport se potvrdilo, že jednání na ochranu (jejich) práv je oprávněné, může být efektivní a musí i nadále pokračovat,“ uvedl mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov.

Šéf Ruského olympijského výboru Alexandr Žukov promlouvá k týmu sportovců, který se chystají na odlet do Ria.

Podle předsedy Ruského olympijského výboru Alexandra Žukova je rozhodnutí CAS spravedlivé. „Od samotného začátku jsme trvali na tom, že naši sportovci nejsou zapojeni do žádných dopingových podvodů, a jsme samozřejmě šťastni, že soud očistil jejich jméno a že jim vrátí všechna ocenění,“ cituje agentura Interfax Žukova.