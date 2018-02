Gerard měl sen, či snad smělé přání.

Navázat na Sage Kotsenburga, svého krajana, který před čtyřmi lety v ruském Soči senzačně ve slopestyle získal olympijské zlato.

Jenže svazovat ho měla nervozita z monumentálnosti her i fakt, že do nedělního finále prošel coby jediný Američan. „Abych pravdu řekl, nepřipadal jsem si na olympiádu dostatečně zralý,“ přiznal.

Možná se to odrazilo v prvních dvou finálových jízdách lídra Světového poháru. Jen 165 centimetrů vysoký snowboardista se ani jednou nedostal přes 50 bodů a trčel v poli poražených.

Jeho rodina ale fandila dál. S transparentem „We are here to get gerarded“ hnala teenagera s bujnou kšticí za životním úspěchem.

A Gerard to napotřetí zvládl! Jeho závěrečná jízda byla fenomenální a Max Parrot, kanadský vítěz kvalifikace, hozenou rukavici zvednout nedokázal.

Když v cíli uviděl, že dostal o 1,16 bodu méně než Gerard, musel loňskému držiteli křišťálového glóbu za slopestyle sportovně poblahopřát.

Ten nemohl uvěřit, že zvítězil. „K*rva, do pr*ele,“ zněla jeho spontánní reakce. Gerard se právě stal druhým nejmladším vítězem v historii zimních olympiád.

Méně bylo už jen v roce 1992 Finu Tonimu Nieminenovi, který si pro zlato doplachtil ze skokanského můstku nedaleko francouzského Albertville.

Red Gerard svým slovníkem pobavil nejednoho z fanoušků napříč sociálními sítěmi. Jeden z nich úsměvnou situaci glosoval takto: „Gerard právě zlomil rekord v tom, kolikrát zaznělo v televizním vysílání slovo „k*rva“.“

Mnohem podstatnější je ovšem to, co dokázal subtilní Američan předvést mlčky, beze slov. Na prkně ukázal jízdu, která jen potvrdila, proč i letos míří ve slopestylu za ziskem křišťálového glóbu.

„Vůbec jsem nečekal, že bych mohl vyhrát zlato. Nevěřil jsem ani tomu, že bych mohl projít do finále. Konkurence totiž byla opravdu šílená,“ říkal už zabalený do vlajky s hvězdami a pruhy.



Pro USA je nyní hrdinou, sportovní velmoci zajistil nejen premiérové zlato, ale i vůbec první medaili z Pchjongčchangu.